Joven Detenido por Presuntamente Intentar Abusar de una Mujer en un Domicilio de Ciudad Obregón

Un joven de 22 años fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Cajeme, luego de ser señalado por su probable participación en los delitos de allanamiento de morada y abuso sexual, durante la madrugada de este miércoles, en un domicilio de la colonia Centro de Ciudad Obregón.



De acuerdo con el reporte oficial, los agentes atendieron un llamado por allanamiento de morada y, al llegar al lugar, observaron a un hombre salir corriendo del inmueble, por lo que iniciaron una persecución a pie que concluyó con su aseguramiento a pocos metros.

La víctima señaló que el sujeto habría realizado actos de exhibicionismo e intimidación con connotación sexual

La víctima manifestó que escuchó ruidos en el techo de su vivienda y posteriormente un sujeto descendió al patio, donde presuntamente realizó actos de exhibicionismo e intimidación con connotación sexual, además de que intentó abusar de ella.



Tras el señalamiento directo de la afectada, los policías detuvieron a César Leonardo "N.", de 22 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.