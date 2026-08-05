Seguridad

Joven Detenido por Presuntamente Intentar Abusar de una Mujer en un Domicilio de Ciudad Obregón

Un joven de 22 años fue detenido luego de ser acusado por allanamiento de morada y abuso en contra de una mujer en un domicilio de la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora.

Joven Detenido por Presuntamente Intentar Abusar de una Mujer en un Domicilio de Ciudad ObregónJoven Detenido por Presuntamente Intentar Abusar de una Mujer en un Domicilio de Ciudad Obregón. Foto: Archivo N+

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Detenido en Ciudad Obregón: un joven de 22 años acusado de allanamiento y abuso sexual.

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