Seguridad

Sujeto a Prisión por Asesinato de Trabajador de Centro de Rehabilitación en Hermosillo, Sonora

Luego de ser encontrado culpable, un sujeto fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de un trabajador de un centro de rehabilitación en la colonia Bella Vista de Hermosillo, Sonora.

Sujeto a Prisión por Asesinato de Trabajador de Centro de Rehabilitación en Hermosillo, SonoraSujeto a Prisión por Asesinato de Trabajador de Centro de Rehabilitación en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Condenado a 25 años por asesinato en Hermosillo: Gilberto Iván 'N' fue hallado culpable de homicidio calificado.

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