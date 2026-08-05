Sujeto a Prisión por Asesinato de Trabajador de Centro de Rehabilitación en Hermosillo, Sonora

Gilberto Iván “N” fue sentenciado a 25 años y un mes de prisión, al ser encontrado responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en perjuicio de Sergio David “N”, crimen ocurrido en la colonia Bella Vista, en Hermosillo.



La resolución fue dictada por un juez mediante un procedimiento abreviado.



Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2025, cuando la víctima acudió junto con otras tres personas de un centro de tratamiento de adicciones hacia un domicilio, para trasladar al ahora sentenciado e ingresarlo a dicho establecimiento.



Durante la intervención, Gilberto Iván “N” tomó un arma punzocortante y agredió a Sergio David “N”, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

El sujeto fue sentenciado a 25 años de prisión

Con los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado ante la autoridad judicial.



Además de imponer la pena de 25 años y un mes de prisión, el juez dejó a salvo los derechos de las víctimas indirectas para que, en la etapa de ejecución de la sentencia, puedan solicitar la cuantificación y reparación del daño material y moral correspondiente.