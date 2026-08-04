Seguridad

Sujeto Detenido por Presunto Intento de Feminicidio con un Machete en Nogales, Sonora

Luego de presuntamente agredir a una mujer adulta mayor con un machete, un sujeto fue detenido en la colonia Manlio Fabio Beltrones de Nogales, Sonora.

Sujeto Detenido por Presunto Intento de Feminicidio con un Machete en Nogales, SonoraSujeto Detenido por Presunto Intento de Feminicidio con un Machete en Nogales, Sonora. Foto: Archivo N+

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Intento de feminicidio en Nogales: Ricardo Omar 'N' enfrenta cargos tras amenazar a una mujer con un machete. Conoce los detalles del caso.

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