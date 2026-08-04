Sujeto Detenido por Presunto Intento de Feminicidio con un Machete en Nogales, Sonora

Dos hombres fueron vinculados a proceso por diversos delitos, derivados de un hecho violento registrado el 27 de julio pasado en la colonia Manlio Fabio Beltrones, en Nogales, Sonora.

De acuerdo con las investigaciones, Ricardo Omar 'N' presuntamente ingresó armado con un machete a un domicilio, donde amenazó de muerte a tres familiares e intentó agredir a una mujer adulta mayor, pero fue impedido por la intervención de otra persona.

Al momento de su detención, el imputado habría intentado agredir con el machete a un policía municipal, por lo que fue sometido por los agentes.

Sujeto detenido por intentar impedir el arresto del hombre en cuestión

En tanto, Ricardo 'N' fue detenido por presuntamente intentar impedir el arresto mediante amenazas y resistencia a la autoridad.

Un juez determinó vincular a proceso a ambos imputados. Ricardo Omar 'N' enfrentará cargos por tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio y amenazas, mientras que Ricardo 'N' fue procesado por el delito de resistencia de particulares.