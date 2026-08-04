Educación

Se Retrasa Regreso a Clases UNAM 2026 por Examen de Control, ¿Cuándo Inicia Ciclo Escolar?

El ajuste en la fecha del inicio de clases aplica por igual a los seleccionados mediante examen y a quienes ingresan por pase reglamentado

Se Retrasa Regreso a Clases UNAM por Examen de Control, ¿Cuándo Entran a Clases?Alumnos de la UNAM en instalaciones académicas. Foto: Cuartoscuro

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El ajuste de fecha para finales de agosto aplica por igual a los seleccionados mediante concurso de selección y a quienes ingresan por pase reglamentado

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