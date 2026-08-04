Se Retrasa Regreso a Clases UNAM 2026 por Examen de Control, ¿Cuándo Inicia Ciclo Escolar?

A unos días del arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027/1 de la UNAM, se informó de forma oficial que el inicio de clases para los alumnos de primer ingreso de licenciatura se retrasó para el lunes 31 de agosto de 2026.

Mientras que los estudiantes de semestres avanzados volverán a las aulas hasta el próximo lunes 17 de agosto.

¿Por qué hay ajustes en el calendario de la UNAM?

La razón del ajuste al calendario escolar de la UNAM se debe a la modificación al calendario original (programado para el 10 de agosto); esto fue aprobado por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas por los siguientes motivos:

Examen de control presencial, que se aplicará para validar los resultados de los cerca de 58 mil aspirantes seleccionados en el concurso de admisión para el ciclo 2026-2027/1.

Detección de anomalías; por ello la Comisión Técnica recomendó esta medida extraordinaria tras identificar un incremento sospechoso de puntajes altos en la prueba que, por primera vez, fue totalmente en línea.

¿Todos los seleccionados por la UNAM iniciarán clases a finales de agosto?

Sí, el ajuste de fecha para finales de agosto aplica por igual a los seleccionados mediante concurso de selección y a quienes ingresan por pase reglamentado.

¿Cuándo y dónde serán las sedes de examen de control UNAM?

Los detalles específicos del procedimiento del examen de control UNAM se publicarán en las plataformas y redes oficiales de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Se habilitarán sedes tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades foráneas del país para garantizar la aplicación simultánea y presencial.

Esto sucede porque el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó que el martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control para licenciatura, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

HVI