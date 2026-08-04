Educación

Resultados Prepa UNAM 2026: ¿Qué Día de Agosto Salen las Listas de ECOEMS?

La DGAE de la UNAM fue enfática en indicar que la única forma de entrar a una ENP o CCH es a través del proceso de asignación a Educación Media Superior en el Valle de México

Resultados UNAM 2026: Estudiantes en salón escolar¿Ya sabes cuándo sale la lista de ECOEMS 2026? Si aplicaste al Examen UNAM 2026, te decimos qué día de agosto publican los resultados. Foto: Cuartoscuro.

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