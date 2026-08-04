Resultados Prepa UNAM 2026: ¿Qué Día de Agosto Salen las Listas de ECOEMS?

Si aplicaste a la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar para obtener un espacio en alguna de las prepas o bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México, debes saber que este mes salen los resultados de Prepa UNAM 2026. y en N+ te confirmamos qué día se publican las listas de ECOEMS.

La espera continúa en medio de la incertidumbre por la asignación de lugares UNAM para Licenciatura, luego de que la Máxima Casa de Estudios anunció la aplicación de un examen de control en próximos días.

Desde 2025, el Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS) es el proceso oficial para asignación de lugares en preparatorias públicas de la zona Metropolitana del Valle de México.

Que en esta edición 2026 contó con dos modalidades de aplicación de examen: en línea y presencial, durante el pasado mes de junio.

Si tienes dudas sobre el proceso, en una nota previa ya te explicamos cómo y dónde consultar la guía "Mi Derecho Mi Lugar" en línea gratis. Además de darte a conocer los requisitos del proceso para asignación de lugar en Educación Media Superior.

¿Qué día de agosto salen los resultados UNAM 2026 para preparatoria?

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM dio a conocer las fechas a las que los aspirantes debían estar pendientes sobre el proceso de asignación.

Una de ellas es el día de publicación de resultados UNAM 2026 para Educación Media Superior, que tendrá lugar el 18 de agosto de 2026.

Las autoridades educativas del Valle de México también recomendaron estar atentos a los canales oficiales de la Subsecretaria de Educación Media Superior.

¿Cuántos espacios ofrece la UNAM para estudiar la Prepa en el Valle de México?

La Universidad Nacional Autónoma de México te ofrece dos opciones para cursar el bachillerato: Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Mientras que la ENP cuenta con 9 planteles:

ENP 1 "Gabino Barreda".

ENP 2 "Erasmo Castellanos Quinto".

ENP 3 "Justo Sierra".

ENP 4 "Vidal Castañeda y Nájera".

ENP 5 "José Vasconcelos"

ENP 6 "Antonio Caso".

ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"

ENP 8 "Miguel E. Schultz"

ENP 9 "Pedro de Alba".

La oferta del CCH es de cinco escuelas:

CCH Azcapotzalco.

CCH Naucalpan.

CCH Vallejo.

CCH Oriente.

CCH Sur.

La convocatoria de la UNAM establece que una vez que seas personas asignada no hay cambios de plantel en la ENP ni en el CCH. Ni mucho menos hay cambio de sistema, de ENP al CCH o viceversa.

SARR