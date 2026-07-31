Educación

¿Quiénes Deben Hacer Nuevo Examen de la UNAM 2026? Aspirantes Llamados a Prueba de Control

Te decimos quiénes deben presentar examen de control de la UNAM, de acuerdo con la resolución de la Comisión Técnica

Jovenes en Ciudad UniversitariaJovenes en Ciudad Universitaria de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La UNAM implementará un examen de control para verificar resultados de ingreso. Entérate si estás entre los convocados para esta nueva evaluación.

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