¿Quiénes Deben Hacer Nuevo Examen de la UNAM 2026? Aspirantes Llamados a Prueba de Control

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió su resolución luego de presuntas anomalías. Te decimos quiénes deben presentar examen de control.

Cabe recordar que la Comisión Técnica emitió 4 recomendaciones, entre ella la realización de un examen control, y aclaró que la medida no representa una imputación a las irregularidades detectadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Aplicará Examen de Control Presencial; Rector Ofrece Disculpa a Aspirantes

¿Quiénes deben presentar examen de control de la UNAM?

Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026, informó quiénes deben presentar el examen de control de la UNAM.

Indicó que se convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, al mismo mismo programa, plantel y modalidad.

La Comisión técnica hizo las siguientes recomendaciones:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control. Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa plantel y modalidad. Aplicar el examen de control de manera presencial bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

Con información de N+

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