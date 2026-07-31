¿Hasta Qué Día Está Gratis La Casa de los Famosos 2026 en ViX?

Los fans de La Casa de los Famosos México 2026 que han seguido la competencia sin pagar un solo peso deben poner atención: la ventana de acceso gratuito a la cámara principal del reality está por cerrarse, y a partir de cierta fecha será necesario contar con una suscripción para no perderse ni un segundo de lo que ocurre dentro de la casa.

¿Cuándo termina el acceso gratis?

El estreno de la cuarta temporada se realizó el domingo 26 de julio de 2026, y desde ese momento, el Sitio Oficial del Reality ha ofrecido la señal de la cámara principal de forma abierta y sin costo. Sin embargo, esta cortesía tiene fecha de caducidad: el acceso gratuito dura únicamente dos semanas a partir del estreno, por lo que se espera que concluya alrededor del 9 de agosto de 2026.

Una vez que se cumpla ese plazo, quienes quieran seguir viendo la transmisión en vivo de la casa tendrán que recurrir a ViX Premium, el servicio de streaming de paga de la producción.

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¿ViX Premium básico también es gratis?

No. Es importante aclarar que ViX como servicio de paga completo nunca ha sido gratuito; lo que estaba disponible sin costo era exclusivamente la señal abierta de la cámara principal en la página web oficial. Pasadas las dos semanas de estreno, esa señal se restringe y la única forma de seguir el 24/7 de los habitantes será a través de una suscripción.

¿Cuánto cuesta ViX Premium?

Para quienes decidan dar el salto a la versión de paga, estas son las opciones disponibles:

Plan mensual: $149 pesos al mes

Plan anual: $1,499 pesos al año

Ambos planes incluyen acceso a todas las multicámaras de la casa las 24 horas del día, la función de multiventana para ver varias transmisiones al mismo tiempo, contenido sin anuncios, uso en hasta 4 dispositivos simultáneos y 10 votos adicionales para salvar al habitante favorito, además del catálogo completo de series, películas, deportes como la Liga MX y noticias de ViX.