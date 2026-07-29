Brianda Deyanara Gana la Moneda del Destino: ¿Qué Más Pasó el Martes en La Casa de los Famosos?

Brianda Deyanara se convirtió en la primera habitante de esta temporada en hacerse con la Moneda del Destino, el artefacto más temido del reality, y el beneficio que obtuvo fue decidido enteramente por el público a través de una votación.

Un beneficio elegido por los fans, no por la producción

Los fans decidieron, a través del canal de WhatsApp del programa, que el habitante que encontrara la Moneda del Destino obtendría el beneficio de duplicar sus votos en la nominación de este miércoles. Se trató, además, de un momento histórico para el formato: fue la primera vez que dos Monedas del Destino entraron en juego de manera simultánea.

Antes de que comenzara la búsqueda dentro de la casa, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron en vivo el cierre de la votación y revelaron frente a todos los habitantes que el público había decidido duplicar los votos en la nominación del día siguiente.

La Jefa anuncia la dinámica

Fue entonces cuando La Jefa tomó la palabra para explicarles a los habitantes en qué consistiría el reto: esa misma noche buscarían por toda la casa una moneda escondida, sin adelantarles el beneficio exacto, aunque sí les advirtió que se trataba de una recompensa importante. Con esa indicación, los habitantes se lanzaron a la búsqueda por toda la casa.

Brianda encuentra la moneda

Brianda fue la primera en dar con el objeto, lo que desató gritos y aplausos entre sus compañeros. La Jefa la llamó de inmediato al confesionario para explicarle el alcance de su premio, aclarándole que en esta ocasión el beneficio no lo decidió la producción, sino el público, y que consistía en duplicar el valor de sus votos al momento de nominar. Brianda reaccionó con sorpresa y agradecimiento: "Ay no... Gracias Jefa y gracias al público", dijo frente a las cámaras.

Con este beneficio, Brianda llega en una posición estratégica a la primera nominación formal de la temporada, programada para este miércoles 29 de julio.

Cena íntima entre Brianda y Massad

La noche del martes también dejó un momento romántico dentro de la casa: Brianda y Massad Altamimi compartieron una cena íntima, alimentando las especulaciones del público sobre un posible acercamiento entre ambos habitantes.

El público decide la misión de Fede

Como parte de la dinámica del líder, el público tuvo en sus manos el destino de Fede Vigevani, quien debía cumplir una misión especial en la suite de liderazgo. Las opciones puestas a votación fueron:

Meterse al jacuzzi de la suite del líder junto con Karina Torres

Grabar un podcast dentro de la suite con Karina

Hablar con Karina sobre sus amores del pasado

La audiencia eligió la primera opción, por lo que Fede y Karina tuvieron que meterse al jacuzzi de la suite, generando reacciones inmediatas entre los seguidores del reality.