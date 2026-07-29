TV

Brianda Deyanara Gana la Moneda del Destino: ¿Qué Más Pasó el Martes en La Casa de los Famosos?

Brianda Deyanara encontró la Moneda del Destino y duplicará sus votos en la nominación. Además, cena íntima con Massad y el público manda a Fede y Karina al jacuzzi.

brianda-deyanara-moneda-del-destino-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

Destacado

Brianda Deyanara encuentra la Moneda del Destino y duplica sus votos en La Casa de los Famosos. ¿Qué más pasó en el reality? Descúbrelo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+