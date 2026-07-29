¿A Qué Hora es la Primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos 2026 Este 29 de Julio?

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026 alcanza su primer punto crítico. Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo la primera Gala de Nominación, un momento clave donde las alianzas, las estrategias y los roces de los primeros días saldrán a la luz frente al confesionario.

Si no quieres perderte ni un solo minuto de las votaciones, repartición de puntos y los reclamos entre los habitantes, te compartimos todos los detalles de horario y plataformas de transmisión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Karina Torres se Enfrentará a sus 'Demonios' Dentro de La Casa de los Famosos México

Datos clave para ver la Gala de Nominación

Fecha: Miércoles 29 de julio de 2026.

Horario de la Gala: 22:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Pregala: 21:30 horas (Exclusiva en ViX Premium).

Televisión abierta: Canal 5 (Televisa).

Streaming en vivo: ViX / ViX Premium.

Conducción: Galilea Montijo.

¿A qué hora empieza la nominación en vivo?

La transmisión estelar de la primera gala de nominación dará inicio a las 22:00 horas (10:00 PM), tiempo del centro de México.

Sin embargo, los fanáticos más dedicados podrán conectarse desde las 21:30 horas (9:30 PM) para disfrutar de la Pregala, donde los conductores del formato digital analizarán el ambiente de la casa, los posibles complots y las posturas de los participantes previo a entrar al confesionario.

Dato importante: Recuerda que la transmisión de la Pre Gala y Post Gala es un beneficio exclusivo para los suscriptores de la versión Premium de ViX.

¿Dónde ver la primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos 2026?

Existen dos opciones principales para disfrutar del programa totalmente en directo:

Televisión Abierta: Puedes seguir la gala a través de la señal de Canal 5 de Televisa en televisión nacional.

Plataforma Digital y Streaming: A través de la aplicación o sitio web de ViX. La plataforma mantendrá la transmisión simultánea del programa en vivo, además del acceso 24/7 a las cámaras distribuidas en la casa.

¿Cómo funciona la dinámica de nominación?

Cada habitante debe nominar a dos compañeros y explicar sus razones en vivo. Quienes acumulen más puntos en contra integran la placa preliminar, misma que puede modificarse el jueves con la dinámica del robo de la salvación. Una vez cerrada la gala del miércoles, se abre la votación en el sitio oficial del programa: los usuarios con cuenta gratuita tienen derecho a un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta diez, con la posibilidad de repartirlos entre varios nominados o concentrarlos en un solo favorito.