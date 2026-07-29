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¿A Qué Hora es la Primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos 2026 Este 29 de Julio?

La Casa de los Famosos México 2026 vive su primera gala de nominación. Conoce el horario exacto, el canal y cómo votar por tu favorito.

a-que-hora-es-la-primera-gala-nominación-casa-de-los-famosos-29-julio-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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Este 29 de julio, las estrategias y alianzas se ponen a prueba en la primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos 2026.

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