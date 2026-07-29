Vuelca Camioneta sobre el Bulevar Esteban de Antuñano en la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 28 de julio de 2026 se registró la volcadura de una camioneta sobre el Bulevar Esteban de Antuñano al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el conductor y el copiloto de la unidad de carga fueron valorados por cuerpos de emergencias resultando ilesos, por lo que no requirieron atención médica.

Camioneta terminó volcada sobre el Bulevar Esteban de Antuñano en Puebla

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este martes cuando se registró la volcadura de una camioneta sobre el Bulevar Esteban de Antuñano ubicado al norte de la ciudad de Puebla.

Al lugar llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, quienes ayudaron a los ocupantes a salir de la unidad de carga y tras una valoración médica resultaron ilesos.

Asimismo los cuerpos de emergencias informaron que se desconectó la batería de la camioneta y se realizaron maniobras para retirar la unidad, reanudando la circulación vehicular en la vialidad.

Hombre cae de siete metros de altura en San Francisco Totimehuacan, Puebla

En San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, Protección Civil estatal atendió a un hombre que cayó de siete metros de altura mientras realizaba labores de limpieza sin medidas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la víctima presentó una herida de ocho centímetros y somnolencia; fue estabilizado por personal de SUMA y trasladado a un hospital para recibir la atención correspondiente.

Elementos de la Coordinación solicitaron el Programa Interno de Protección Civil a integrantes de la empresa, quienes manifestaron no contar con él; por lo que se programó una inspección.

Con información de N+

GMAZ