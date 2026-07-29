Accidentes

Vuelca Camioneta sobre el Bulevar Esteban de Antuñano en la Ciudad de Puebla

Elementos de Protección Civil del estado llegaron al lugar de los hechos en la capital poblana para atender a los ocupantes de la unidad.

Accidente Volcadura de Camioneta sobre Bulevar Esteban de Antuñano de PueblaCamioneta Terminó Volcada sobre el Bulevar Esteban de Antuñano en la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Volcadura en Bulevar Esteban de Antuñano, Puebla: Protección Civil atiende a ocupantes ilesos. Circulación reanudada tras maniobras. Conoce más detalles.

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