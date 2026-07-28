Accidentes

Cae Árbol sobre Automóvil y Dos Viviendas por Lluvias en la Ciudad de Puebla

Elementos de Protección Civil llegaron a la Calle Madrid y Bulevar 5 de Mayo para retirar el tronco, el cual aplastó el cofre del vehículo.

Árbol Caído Automóvil Dos Viviendas Calle Madrid Bulevar 5 de Mayo PueblaCae Árbol sobre Vehículo y Viviendas en el Bulevar 5 de Mayo de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Tormenta eléctrica en Puebla provoca caída de árbol en Bulevar 5 de Mayo, afectando un vehículo y dos viviendas. Conoce los detalles de este incidente.

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