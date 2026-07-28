Cae Árbol sobre Automóvil y Dos Viviendas por Lluvias en la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 28 de julio se registró una fuerte lluvia en la ciudad de Puebla y su zona conurbada, generando encharcamientos y afectaciones en algunas vialidades.

De entre los incidentes reportados, se registró la caída de un árbol ubicado en la calle Madrid casi esquina con el Bulevar 5 de Mayo en la capital poblana, mismo que dañó un automóvil y dos viviendas.

Cae árbol sobre automóvil y dos viviendas en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este martes cuando se registró una fuerte lluvia en Puebla capital y municipios aledaños, dejando encharcamientos y afectaciones en algunas calles.

Entre éstas, se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo y dos viviendas que se encontraban en la calle Madrid casi esquina con el Bulevar 5 de Mayo.

Tras dicho accidente, elementos de Protección Civil municipal acudieron al lugar de los hechos para retirar el tronco, informando que no hubo personas lesionadas y que solo el vehículo resultó afectado.

Lluvia con tormenta eléctrica cayó sobre la zona conurbada de Puebla

Una tormenta con actividad eléctrica se soltó en la zona conurbada del estado de Puebla, minutos después de las 4 de la tarde de este martes 28 de julio.

En la zona de Parque Puebla y los estadios, usuarios en redes sociales captaron la lluvia con viento que azotó a la ciudad esta tarde. En la zona de San Francisco Ocotlán y la autopista México-Puebla, conductores también reportaron intensa lluvia y disminución de la visibilidad al transitar.

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Mientras tanto en Cuautlancingo usuarios de redes sociales también reportaron acumulación de agua en vialidades que incluso parecían ríos. En la zona de Huejotzingo y el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, cayó fuerte lluvia de acuerdo con reportes en la zona.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ