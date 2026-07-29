American Airlines Suspende Todos sus Vuelos por Falla en Sistema Informático

American Airlines suspendió temporalmente todos sus despegues en Estados Unidos este martes 28 de julio, luego de una falla tecnológica que afectó la conectividad de varios de sus sistemas internos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un paro en tierra (ground stop) a nivel nacional a solicitud de la propia aerolínea. El problema se resolvió en menos de una hora y los vuelos ya se encuentran despegando con normalidad.

¿Qué pasó con American Airlines?

Alrededor de las 6:30 de la tarde, hora del Este, la FAA emitió un aviso de paro en tierra para todos los vuelos de American Airlines en Estados Unidos, a petición de la propia aerolínea. La medida impidió que los aviones que aún no habían despegado pudieran salir, aunque no afectó a las aeronaves que ya estaban en el aire.

American Airlines confirmó el problema a través de un comunicado en X, en el que señaló que un problema tecnológico afectó brevemente la conectividad de algunos de sus sistemas.

¿Qué causó la falla?

Hasta el momento, la aerolínea no ha detallado públicamente qué originó el problema técnico. American únicamente señaló que se trató de un "problema tecnológico" que impactó la conectividad de parte de su infraestructura de sistemas, sin precisar si estuvo relacionado con algún proveedor externo.

A technology issue briefly impacted connectivity for some of our systems on Tuesday evening. Systems are coming back online now and flights are departing again. We put a temporary ground stop in place while our teams worked to resolve the issue. We apologize to our customers for… — americanair (@AmericanAir) July 28, 2026

¿Ya se resolvió el problema?

De acuerdo con la propia aerolínea y con la confirmación de la FAA, los sistemas volvieron a estar en línea y los vuelos comenzaron a despegar de nuevo aproximadamente una hora después de iniciado el paro en tierra. American Airlines señaló que sus equipos técnicos trabajaron para restablecer el servicio "lo más rápido posible".

AMP