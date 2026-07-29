Internacional

American Airlines Suspende Todos sus Vuelos por Falla en Sistema Informático

La FAA emitió un aviso de paro en tierra para todos los vuelos de American Airlines en Estados Unidos, a petición de la propia aerolínea

Aviones de American Airlines. Foto: ReutersAviones de American Airlines. Foto: Reuters

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