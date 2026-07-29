Seguridad

Muere Joven de 22 Años en Consultorio Médico en Saltillo

Un joven murió luego de ser ingresado de emergencia a un consultorio médico en la colonia Antonio Cárdenas.

Muere Joven de 22 Años en Consultorio Médico en SaltilloAutoridades investigan la muerte de un joven que ingresó inconsciente a un consultorio médico en Saltillo. Foto Ilustrativa: N+

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Tragedia en Saltillo: un joven de 22 años fallece tras ser ingresado de emergencia a un consultorio médico. La FGE investiga lo ocurrido. Descubre más detalles.

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