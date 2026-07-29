Muere Joven de 22 Años en Consultorio Médico en Saltillo

Autoridades estatales tomaron conocimiento del fallecimiento de un joven de 22 años, quien perdió la vida después de ser ingresado de emergencia a un consultorio médico ubicado en la colonia Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

De acuerdo con el reporte, familiares trasladaron a Erick "N" inconsciente hasta el consultorio, donde el médico inició maniobras de reanimación mientras solicitaban el apoyo del sistema de emergencias 911. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Muere hombre al desvanecerse en restaurante de Ramos Arizpe

El pasado 17 de julio, un hombre de 74 años perdió la vida luego de desvanecerse al interior de un restaurante ubicado en la zona centro de Ramos Arizpe.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el fallecido, identificado como Jesús “N”, fue reconocido por sus familiares, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.