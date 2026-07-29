Accidentes

Muere Motociclista en Accidente Vial en la Zona Industrial de Torreón

Un motociclista murió luego de un accidente vial en la Zona Industrial de Torreón.

Muere Motociclista en Accidente Vial en la Zona Industrial de TorreónEl motociclista falleció tras ser impactado por un vehículo que presuntamente le cortó la circulación. Foto: N+

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Tragedia en Torreón: un motociclista pierde la vida tras ser impactado por un vehículo en la Zona Industrial. Conductor detenido. Conoce más detalles.

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