Muere Motociclista en Accidente Vial en la Zona Industrial de Torreón

Un accidente vial registrado la tarde de este martes sobre la calle Antonio Dueñez Orozco, en la Zona Industrial de Torreón, dejó como saldo un motociclista sin vida.

La víctima fue identificada como Esaú, de 48 años, quien fue impactado por un vehículo. La unidad era conducida por Sebastián, de 28 años, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil presuntamente le cortó la circulación a la motocicleta, lo que provocó que el conductor saliera proyectado y sufriera lesiones mortales.

El cuerpo quedó sobre la carpeta asfáltica y posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Suman 20 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Saltillo durante 2026

En otro fatal accidente vial, un joven de 19 años perdió la vida luego de sufrir un percance cuando circulaba en motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Vicente Guerrero en Saltillo.

Las investigaciones señalaron que el motociclista habría perdido el control de la unidad y se impactó contra el camellón central. Con este caso, suman al menos 20 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito en Saltillo durante 2026, de acuerdo con un recuento de diversas instituciones.