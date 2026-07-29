Seguridad

Vinculan a Proceso a Danna Yanina "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

La jueza de Control vinculó a proceso a Danna Yanina "N" por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

YaninaLa vinculación a proceso de Danna Yanina "N" fue confirmada por el padre de Dafne tras el término de la audiencia. Foto: FGJT.

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Danna Yanina 'N' enfrentará proceso por el feminicidio de Dafne Zapata en Ciudad Madero. La jueza encontró pruebas suficientes para continuar la investigación. ¿Qué opinas sobre este caso?

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