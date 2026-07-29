Vinculan a Proceso a Danna Yanina "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

La jueza de control María Ciria Mora González vinculó este martes 28 de julio de 2026 a proceso a Danna Yanina “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

En audiencia, Mora González consideró que existen datos de prueba para presumir su probable participación en los hechos. Esta no es una sentencia condenatoria, sino parte de la etapa de investigación complementaria, la cual durará tres meses.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso después de que el representante social presentara datos de prueba que establecen la probable participación de la imputada en los hechos registrados el pasado 16 de julio, en las instalaciones de la academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad", dijo en un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Así fue la audiencia de vinculación a proceso

La resolución fue emitida este martes, tras una audiencia que se prolongó durante varios días y que incluso fue suspendida temporalmente luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa y requiriera atención médica.

La vinculación a proceso de Danna Yanina "N" fue confirmada por el padre de Dafne tras el término de la audiencia celebrada esta tarde.

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Danna Yanina "N" permanecerá bajo prisión preventiva

Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, medida cautelar que le fue impuesta desde su primera audiencia.

La joven fue detenida el 22 de julio, tras la muerte de Dafne en el campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero.

Familia de Danna defiende inocencia de Danna

Al término de la audiencia, el padre de Danna Yanina "N", Ofir Cruz Melo, defendió la inocencia de su hija ante la vinculación a proceso.

La familia de Danna señaló que las pruebas presentadas en su contra no son concluyentes. "Esto es injusto, están violando sus derechos", dijo su padre a la prensa, quien además aclaró que ella era estudiante.

"Volvió a tener crisis. Tuvimos que entrar su mamá y yo; la calmamos para que pudieran terminar la audiencia", añadió.

Durante la audiencia, fue la Fiscalía Estatal la que presentó más pruebas en contra que las que presentó la defensa de Danna "N" a su favor.

¿Qué reveló el peritaje de Danna Yanina?

En la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Menores de Edad y contra Mujeres por Razón de Género de Tamaulipas, la perito particular de Psicología Jurídica, Mara Paola Muñoz Rodríguez, aseguró que las pruebas arrojaron que Danna es una víctima más de esa escuela militar.

“Efectivamente, Danna presenta una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder donde ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”, aseguró a N+ en entrevista.

También refirió que, según el estudio, el cual también se está practicando a otros estudiantes, reveló que Danna Yanina atraviesa por un episodio en el que desea atentar contra su integridad; por ello, es urgente que se haga un cambio de medida cautelar.