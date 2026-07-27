Marchan para Exigir Justicia por Feminicidio de Pamela Yahaira en el Centro de Monterrey

Familiares, amigos e integrantes del colectivo Morras Feministas marcharon la mañana de este lunes 27 de julio por las principales calles del Centro de Monterrey, Nuevo León, para exigir justicia a las autoridades por el feminicidio de Pamela Yahaira, quien fue asesinada con gasolina y fuego.

El contingente avanzó en movilización desde la explanada de Los Héroes hasta las avenidas Zaragoza, Padre Mier, y avanzó por las avenidas Juárez, Ocampo y Zuazua, hasta regresar al punto donde inició la marcha. Con pancartas y consignas se manifestaron para solicitar que atiendan las peticiones de la familia de Pamela Yahaira y que capturen al otro presunto responsables del feminicidio.

La señora Araceli Galván, madre de Pamela Yahaira, denunció que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no le ha dado seguimiento al caso, ni le han compartido actualizaciones sobre el feminicidio de su hija. Continúa de luto y haciéndose cargo de sus tres nietos.

Feminicidio de Pamela Yahaira en Juárez

La joven Pamela Yahaira de 25 años de edad, fue atacada el viernes 10 de julio de 2026 en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde fue rociada con gasolina y le prendieron fuego, lo que le provocó lesiones de gravedad que días después le ocasionó la muerte.

El pasado 14 de julio, su familia y amigos le dieron el último adiós entre dolor e indignación. De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, uno de los presuntos ya fue detenido, pero la búsqueda continúa para dar con un segundo sospechoso del feminicidio de Pamela.

SHH