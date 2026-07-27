Marchas

Marchan para Exigir Justicia por Feminicidio de Pamela Yahaira en el Centro de Monterrey

El contingente se reunió en la explanada de Los Héroes y recorrió calles del centro de la ciudad para exigir justicia por Pamela Yahaira, asesinada en el municipio de Juárez

Marcha por Pamela Yahaira en MonterreyFamiliares, amigos y colectivos marcharon por el centro de la ciudad para exigir justicia por Pamela Yahaira. Foto: N+

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Exigen justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira en Monterrey. Familiares y amigos marchan para que las autoridades actúen y capturen al segundo sospechoso. Conoce más sobre esta lucha.

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