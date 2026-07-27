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Exigen Pruebas de Vida de Chikis y Pancho Adoptados por Creadora de Contenido en Tijuana

Integrantes de Patitas Firmes solicitaron conocer el estado de salud de dos perros dados en adopción hace un año

Animalistas Protestan en Tijuana por Dos Perros Dados en AdopciónAnimalistas Protestan en Tijuana por Dos Perros Dados en Adopción a Creadora de Contenido | Foto: N+

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Patitas Firmes y rescatistas se manifiestan en Tijuana por Chiquis y Pancho. Exigen pruebas de vida tras meses sin noticias. ¿Qué dice la creadora de contenido?

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