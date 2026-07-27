Exigen Pruebas de Vida de Chikis y Pancho Adoptados por Creadora de Contenido en Tijuana

Integrantes de la asociación Patitas Firmes y activistas por los derechos de los animales se manifestaron el sábado en la glorieta Cuauhtémoc, en la Zona Río de Tijuana, para solicitar pruebas de vida de Chiquis y Pancho, dos perros que fueron dados en adopción a una creadora de contenido hace aproximadamente un año.

Los manifestantes señalaron que su petición busca únicamente confirmar que ambos animales se encuentran en buenas condiciones y que se han cumplido los compromisos establecidos durante el proceso de adopción responsable.

Asociación afirma que dejó de recibir información sobre los perros

La fundadora de Patitas Firmes, Patricia Sandoval, explicó que durante varios meses la asociación dejó de recibir las pruebas de vida que, aseguró, habían sido acordadas al concretarse la adopción.

Comentó que inicialmente optaron por no insistir para evitar generar incomodidad; sin embargo, al no obtener respuesta a través de redes sociales ni por otros medios, decidieron realizar la manifestación para solicitar información sobre el estado de salud y bienestar de ambos perros.

Asimismo, indicó que la única comunicación que han mantenido ha sido mediante la representante legal de la persona que adoptó a las mascotas.

Rescatistas alertan por saturación de albergues

Durante la protesta, los participantes también expusieron la situación que enfrentan los albergues y rescatistas independientes, al señalar que la capacidad para recibir más animales se encuentra rebasada.

La rescatista independiente Claudia Amador aseguró que diariamente reciben reportes de perros y gatos en situación de abandono o maltrato, pero la falta de espacio y de apoyo dificulta brindar atención a todos los casos.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las acciones de protección animal, agilizar la atención a las denuncias por maltrato y fortalecer la vigilancia para garantizar el bienestar de los animales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura pública de la persona señalada por los manifestantes respecto a la solicitud de pruebas de vida de Chiquis y Pancho.

Información Carolina Vázquez

APG