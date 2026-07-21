Sociedad

Emiten Alerta Sanitaria por Calor Extremo en Baja California; ¿Qué Municipios Abarca?

Autoridades reforzarán acciones preventivas en municipios donde el calor extremo ha provocado 10 muertes y más de 65 casos de golpe de calor

Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali; ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?Foto: N+

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El calor extremo en Baja California ya cobró 10 vidas. Autoridades refuerzan acciones en Mexicali y San Felipe. Conoce las recomendaciones para evitar golpes de calor y mantenerte seguro.

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