Emiten Alerta Sanitaria por Calor Extremo en Baja California; ¿Qué Municipios Abarca?

Ante el incremento de las temperaturas y el aumento de casos relacionados con el calor extremo, la Secretaría de Salud de Baja California emitió una alerta sanitaria para Mexicali, el Valle de Mexicali y San Felipe, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y evitar más afectaciones a la población.

Las autoridades informaron que, en lo que va del año, el calor ha provocado 10 defunciones en Baja California, de las cuales ocho ocurrieron en Mexicali, además de más de 65 casos de golpe de calor, deshidratación, agotamiento y quemaduras solares.

El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, explicó que la declaratoria busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para ampliar las medidas de prevención durante la temporada de calor.

Entre las acciones contempladas se encuentra el incremento de puntos de hidratación, la distribución de Suero Vida Oral y la atención prioritaria a personas en situación de calle, migrantes y trabajadores que realizan actividades al aire libre, al ser los grupos con mayor riesgo de sufrir afectaciones por las altas temperaturas.

Autoridades advierten que 2026 es más caluroso que el año pasado

El director de Protección Civil del Estado, Salvador Cervantes, informó que los registros meteorológicos indican que 2026 se perfila como un año más caluroso que 2025.

Detalló que, mientras el promedio de temperatura máxima durante el verano de 2025 fue de 42.5 grados centígrados, este año el promedio ya alcanza 43.3 grados, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y otras enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Néstor Hernández, señaló que cinco de las ocho defunciones registradas en Mexicali ocurrieron en la vía pública y que el 75 por ciento de los casos correspondieron a hombres de entre 40 y 55 años.

Estas son las recomendaciones para prevenir un golpe de calor

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la tarde, mantenerse hidratada aun sin sentir sed, utilizar ropa de colores claros y suspender actividades físicas intensas o trabajos pesados durante las horas de mayor temperatura.

Asimismo, pidieron estar atentos a síntomas como piel caliente y enrojecida, dolor de cabeza intenso, náuseas, confusión o desmayos, ya que pueden ser señales de un golpe de calor.

En caso de identificar alguno de estos síntomas, recomendaron llamar al 911, trasladar a la persona a un lugar con sombra y comenzar a enfriar su cuerpo mientras recibe atención médica.

Información Kitzia Flores

APG