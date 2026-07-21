Seguridad

Estadounidenses Abandonan Vehículos en Chihuahua para Después Reportarlos como Robados

La fiscalía de Chihuahua mantiene más de una docena de carpetas de investigación contra ciudadanos de EUA por declarar falsamente que su vehículo fue robado en Ciudad Juárez

Estadounidenses abandonan sus autos en Chihuahua para después reportarlos como robados.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Estadounidenses cruzan a Chihuahua, abandonan sus autos y los reportan como robados para cobrar el seguro. Fiscalía investiga más de una docena de casos. Descubre más sobre esta tendencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+