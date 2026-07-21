Estadounidenses Abandonan Vehículos en Chihuahua para Después Reportarlos como Robados

Las autoridades del estado de Chihuahua detectaron que muchos ciudadanos estadounidenses cruzan la frontera desde El Paso, Texas, hacía Ciudad Juárez, para abandonar sus vehículos y reportarlos más tarde como robados para cobrar el seguro.

La fiscalía de Chihuahua mantiene más de una docena de carpetas de investigación contra ciudadanos de Estados Unidos por declarar falsamente que su vehículo fue robado en Ciudad Juárez.

Al respecto Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, indicó:

“Lo que va de este 2026 se han registrado alrededor de doce casos de falsedad de declaraciones que lleva la unidad de Delitos de Investigación por Robo de Autos, vienen personas, e interponen la denuncia correspondiente por el robo de vehículo y al momento en el que están realizando su declaración se detectan algunas anomalías o inconsistencias y es donde se detecta la falsedad en declaraciones”

Aun cuando ha disminuido de manera considerable el robo de autos en esta ciudad fronteriza, se han descubierto a ciudadanos de Estados Unidos que falsean una denuncia de robo