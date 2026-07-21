Mueren 3 Niños tras Colapso de Barda de Escuela por Fuertes Lluvias en Guamúchil, Sinaloa

Al menos tres menores de edad perdieron la vida luego de que les cayera encima la barda de un colegio en Guamúchil, Sinaloa, durante las fuertes lluvias de este lunes 20 de julio de 2026; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones del sector Prado Bonito, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varias personas atrapadas.

Por está razón, acudieron de inmediato al lugar, donde les indicaron que se trataba de al menos tres personas menores de edad, así que comenzaron con las maniobras para ponerlos a salvo.

¿Qué pasó en Guamúchil, Sinaloa, hoy?

Durante los trabajos en la zona, localizaron a dos menores identificados como Cristian “N” y Jonathan “N”, de 13 y 15 años, respectivamente. Lamentablemente, luego de brindarles los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

En tanto, continuaron con los trabajos para localizar a la tercera persona que los acompañaba. Todos los menores eran habitantes de la colonia Primero de Mayo.

Según la información preliminar, los menores jugaban al interior del arroyo “El Zopilote”, el cual cruza el sector donde ocurrió la tragedia. Mientras se divertían, una corriente los arrastró hasta las inmediaciones de la institución educativa “Colegio Renacimiento”.

La barda correspondiente del plantel se vino abajo y prácticamente los sepultó. Las labores en la zona continúan por parte de personal de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto, no obstante, se investigan las causas de este accidente, ya que se presume que la estructura estaba frágil debido a las fuertes lluvias en Sinaloa.

EPP