Accidentes

Mueren 3 Niños tras Colapso de Barda de Escuela por Fuertes Lluvias en Guamúchil, Sinaloa

Los menores de edad perdieron la vida tras el colapso de la barda de un colegio durante las fuertes lluvias en Guamúchil, Sinaloa

Los menores de edad perdieron la vida al caerles una barda encima tras las fuertes lluviasFoto: IM Noticias

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Accidente en Guamúchil: 3 niños pierden la vida por colapso de barda en colegio. Las autoridades ya investigan.

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