Balacera en Naucalpan Hoy: Hombres Armados Suben a Microbús y Matan a Santero en Ataque Directo

Una balacera al interior de un microbús provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en el municipio de Naucalpan, Estado de México; un pasajero murió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes cuando la unidad del transporte público circulaba sobre la avenida Colinas de San Mateo, en la colonia del mismo nombre.

Luego de recibir la llamada de auxilio, la policía municipal acudió a verificar la situación. En el camión hallaron en la parte trasera a un hombre que presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Por está razón, solicitaron apoyo a paramédicos, quienes al llegar al sitio solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada para realizar las investigaciones correspondientes.

¿Quién es la víctima de la balacera en microbús en Naucalpan?

El ataque armado causó pánico entre los habitantes de la colonia Colinas de San Mateo, debido a que la agresión ocurrió durante la mañana, cuando todas las personas se dirigían a sus trabajos.

Los testigos contaron a los policías que no se trató de un asalto, más bien fue un ataque directo.

Lo anterior, porque el microbús ofrecía servicio de manera normal, cuando al menos dos sujetos abordaron el camión y fingieron ser pasajeros. Sin embargo, luego de ubicar a la víctima en los asientos traseros cercanos a la puerta de salida, le dispararon en varias ocasiones.

Más tarde se informó que la víctima fue identificada como Rodrigo “N”, quien presuntamente se dedicaba a la santería en el municipio de Naucalpan.

Hasta el momento, se desconoce si la persona había recibido amenazas. Se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia para ubicar el paradero de los presuntos responsables.

Los vecinos señalan que la inseguridad en el municipio de Naucalpan está a la orden del día, ya que constantemente son víctimas de robos y asaltos en el transporte público, por lo que piden más vigilancia a las autoridades.

EPP