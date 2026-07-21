Balaceras

Balacera en Naucalpan Hoy: Hombres Armados Suben a Microbús y Matan a Santero en Ataque Directo

Un pasajero fue asesinado de manera directa al interior de un microbús en la colonia Colinas de San Mateo en Naucalpan, Edomex; esto sabemos de la víctima

El ataque armado ocurrió al interior de un microbús en la colonia Colinas de San Mateo en Naucalpan, EdomexFoto: Especial
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Balacera en Microbús de Naucalpan Hoy: Sujetos Armados Asesinan a Pasajero en Edomex, Esto se Sabe