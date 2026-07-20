Accidentes

Tráiler Aplasta Auto Donde Viajaba Familia en Carretera del Edomex; Hay 4 Muertos

En el fuerte accidente ocurrido en la carretera Otumba–Ciudad Sahagún, ha movilizado a los servicios de emergencia de Axapusco, Edomex

El tráiler ocasionó un fuerte accidente en la carretera Otumba–Ciudad Sahagún en EdomexFoto: N+
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