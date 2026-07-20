Tráiler Aplasta Auto Donde Viajaba Familia en Carretera del Edomex; Hay 4 Muertos

Un fuerte accidente hoy 20 de julio de 2026, movilizó a los servicios de emergencia en la carretera Otumba–Ciudad Sahagún, en el municipio de Axapusco, Edomex; reportan cuatro personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando un tráiler de doble plataforma perdió el control y prácticamente aplastó a un auto particular.

A través de redes sociales, se dieron a conocer imágenes de instantes después del choque. En ellas, se observa a la pesada unidad atravesada sobre la carretera. Mientras que el auto color azul, donde viajaba la familia, quedó prensado en la zona de la cabina.

El vehículo particular quedó destruido debido al impacto. Los ocupantes quedaron gravemente lesionados, por lo que de inmediato los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

¿Qué pasó en la carretera Otumba–Ciudad Sahagún?

Al lugar del accidente llegaron rápidamente elementos de Protección Civil Municipal y de Seguridad Pública, quienes brindaron apoyo a los ocupantes del auto. Sin embargo, debido a sus heridas, ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas son dos adultos y dos niños, por lo que se presume que se trataba de una familia completa.

Luego de confirmarse el fallecimiento de las cuatro personas, la zona fue acordonada para comenzar con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

El conductor de tráiler abandonó la unidad luego del accidente. De manera preliminar se sabe que al interior del la pesada unidad hallaron indicios de bebidas alcohólicas.

Foto: N+

En la zona hay cierres vehiculares para permitir las labores de la Fiscalía, así como de los servicios periciales, quienes se encargarán de hacer el levantamiento de datos de prueba que ayuden en las indagatorias y el traslado de los cuerpos.

EPP