Bloqueo en Autopista del Sol Hoy: Vacacionistas Quedan Varados Rumbo a Acapulco, en Guerrero

Un bloqueo en la Autopista del Sol hoy 20 de julio de 2026 mantiene varados a cientos de vacacionistas que buscan llegar a Acapulco, Guerrero; esto sabemos de la manifestación.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes cerraron el paso por completo de la autopista de peaje que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, pasando por Cuernavaca y Chilpancingo.

Los manifestantes atravesaron autobuses y colocaron diversos objetos para impedir el libre tránsito. Los automovilistas quedaron varados a la altura de la zona conocida como Parador del Márquez; algunos buscan salir por la brecha de La Rioja, no obstante, el caos lo hace prácticamente imposible.

¿Qué pasó en la Autopista del Sol hoy?

En primera instancia, se trataba de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes no dieron a conocer sus demandas. Mientras realizaban su protesta, se unieron otros inconformes: jubilados y pensionados agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH).

Luego de algunas horas, los normalistas se retiraron de la zona, sin embargo, los integrantes del Colegio de Bachilleres siguen en la zona para exigir a las autoridades del estado de Guerrero el pago de 14 millones de pesos, los cuales estaban destinados a al menos 15 trabajadores de la región, según explicaron los dirigentes.

Asimismo, indicaron que tuvieron una reunión con las autoridades para tratar el tema, pero al no llegar a un acuerdo del pago, decidieron bloquear la Autopista del Sol y afectar la circulación que va hacia Acapulco.

Hasta el momento no han informado si se quedarán en el punto durante varias horas más o si planean extender su bloqueo de manera indefinida.

EPP