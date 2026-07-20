Sociedad

Bloqueo en Autopista del Sol Hoy: Vacacionistas Quedan Varados Rumbo a Acapulco, en Guerrero

Un bloqueo en la Autopista del Sol mantiene paralizada la circulación con dirección al Puerto de Acapulco, Guerrero; esto exigen

Un grupo de manifestantes mantiene un bloqueo en la Autopista del Sol en GuerreroFoto: N+
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Bloqueo en Autopista del Sol Hoy: Vacacionistas Quedan Varados Rumbo a Acapulco, en Guerrero