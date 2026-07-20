Movilidad

¿Ya Hay Servicio en Línea A del Metro CDMX tras Suspensión Hoy por Fuertes Lluvias?

El Metro de la Ciudad de México suspendió el servicio en un tramo de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz

Usuarios afectados por suspensión de servicio en Línea A del Metro CDMX. Foto: N+Usuarios afectados por suspensión de servicio en Línea A del Metro CDMX. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+