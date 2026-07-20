¿Ya Hay Servicio en Línea A del Metro CDMX tras Suspensión Hoy por Fuertes Lluvias?

Derivado de las fuertes lluvias, la tarde de este lunes 20 de julio el Metro de la Ciudad de México suspendió el servicio en un tramo de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz.

No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.

Se coordina el apoyo con unidades de la RTP para el traslado de usuarios de Guelatao a Santa Marta.

Cerca de las 17:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, derivado de las intensas lluvias, se ofrece servicio provisional de las estaciones Guelatao a Pantitlán.

"Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos", informó el Metro vía la red social X.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Se coordina el apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

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¿De dónde a dónde hay apoyo de RTP?

Al mismo tiempo, se coordinó el apoyo de RTP con unidades de Guelatao a Santa Marta, mientras personal del Metro trabaja para atender la situación y restablecer el servicio en toda la línea.

"Debido a las intensas lluvias registradas esta tarde, la Línea A ofrece servicio provisional de Guelatao a Pantitlán. Se coordina el apoyo de RTP con unidades de Guelatao a Santa Marta, mientras personal del Metro trabaja para atender esta situación y restablecer el servicio en toda la línea de forma segura", informó el director del Metro Adrián Rubalcava.

Debido a las intensas lluvias registradas esta tarde, la Línea A ofrece servicio provisional de Guelatao a Pantitlán. Se coordina el apoyo de @RTP_CiudadDeMex con unidades de Guelatao a Santa Marta, mientras personal del @MetroCDMX trabaja para atender esta situación y… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 20, 2026

¿Ya hay servicio en la Línea A del Metro CDMX?

Hasta pasadas las 19:30 horas, el servicio permanecía suspendido en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.

"Durante esta noche continúan los trabajos para retirar el agua acumulada en la zona de vías de la Línea A. Personal técnico del Metro realiza labores con equipos de bombeo para restablecer el servicio en toda la línea de manera segura", añadió Rubalcava.

La suspensión afectaba a cientos de usuarios, los cuales se veían obligados a conseguir otro medio de transporte para llegar a sus destinos.

Afuera de las estaciones afectadas se registraban aglomeraciones de usuarios en espera de las unidades de apoyo de la RTP.

AMP