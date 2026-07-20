Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Intento de Homicidio e Incendio de una Casa en Cd. Juárez

Un hombre de 63 años fue detenido en Ciudad Juárez por presuntamente atacar con un cuchillo a su hijastro e incendiar una vivienda en el fraccionamiento Valle del Marqués.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio para controlar el incendio.Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio para controlar el incendio. Foto: N+

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Un altercado familiar en Ciudad Juárez termina con un padrastro detenido por presunto intento de homicidio e incendio. Descubre cómo la policía logró capturarlo.

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