Detienen a Hombre por Presunto Intento de Homicidio e Incendio de una Casa en Cd. Juárez

Un hombre identificado como Alonso "N", de 63 años, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) tras ser señalado como presunto responsable de intentar asesinar a su hijastro e incendiar una vivienda en el fraccionamiento Valle del Marqués, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron luego de que policías municipales atendieran un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Marqués de Sade y Márquez de Casa Blanca.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre lesionado, quien manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su padrastro por conflictos familiares ocurridos con anterioridad.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, durante el altercado el presunto agresor lo atacó con un cuchillo, provocándole una lesión en uno de sus brazos, para posteriormente prender fuego a la vivienda antes de darse a la fuga.

Hombre es detenido tras operativo en Ciudad Juárez

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio para controlar el incendio, mientras que el lesionado fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Con la información y características proporcionadas por la víctima, los agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al hombre de 63 años.

El detenido fue plenamente identificado por la víctima y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alonso R. M. enfrenta señalamientos por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y daños a casa habitación, derivados de los hechos registrados en el fraccionamiento Valle del Marqués.