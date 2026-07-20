Hombre es Asesinado a Balazos Cerca de un Parque en Ciudad Juárez

La noche del domingo 19 de julio, se reportó el homicidio a balazos de un hombre en la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez. Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima se encontraba cerca de un parque ubicado en el cruce de las calles Ajusco y Atizapán, cuando sujetos armados le dispararon en varias ocasiones para posteriormente huir del lugar.

Fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911, luego de encontrar al hombre sin vida sobre unos escalones.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la zona y dar aviso a las demás corporaciones de seguridad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias, donde localizaron al menos dos casquillos percutidos.

La Víctima No ha Sido Identificada

Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinde más información sobre este caso.