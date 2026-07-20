Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos Cerca de un Parque en Ciudad Juárez

La víctima fue atacada a balazos cerca de un parque en la colonia Adolfo López Mateos; vecinos del sector dieron aviso a las autoridades.

La Víctima No ha Sido IdentificadaLa Víctima No ha Sido Identificada.Foto: N+

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Un hombre fue atacado a balazos cerca de un parque en Ciudad Juárez. La víctima aún no ha sido identificada. Las investigaciones continúan. Descubre los detalles.

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