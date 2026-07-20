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Muere Hombre Tras ser Arrastrado por la Corriente de un Arroyo en Cuauhtémoc, Chihuahua

Un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente del Arroyo San Antonio, cuyo cauce aumentó debido a las recientes lluvias en Cuauhtémoc.

La Víctima Permanece Sin IdentificarLa Víctima Permanece Sin Identificar. Foto: N+

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Las fuertes lluvias en Cuauhtémoc cobran otra vida. Un hombre fue arrastrado por la corriente del Arroyo San Antonio. La víctima sigue sin identificar. Detalles del incidente aquí.

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Muere Hombre Arrastrado por la Corriente en Cuauhtémoc