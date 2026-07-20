Muere Hombre Tras ser Arrastrado por la Corriente de un Arroyo en Cuauhtémoc, Chihuahua

La tarde de este domingo 19 de julio, un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente del Arroyo San Antonio, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Cabe destacar que desde la noche del pasado sábado se registraron fuertes lluvias en la región, lo que incrementó el cauce del Arroyo, el cual divide en dos la ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, el hecho ocurrió en la colonia Barrio de la Presa, donde la víctima fue arrastrada por la corriente.

Autoridades de rescate realizaron la búsqueda en distintos puentes de la ciudad hasta localizar el cuerpo a la altura de la calle 15, cerca del cruce con la avenida Juárez.

La Víctima Permanece Sin Identificar

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales, que realizó el levantamiento del cuerpo y confirmó que se trataba de un hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Con este caso, suman dos víctimas mortales relacionadas con las lluvias en el estado de Chihuahua durante la última semana.

El pasado miércoles 15 de julio, un hombre de 80 años, identificado como Lorenzo C., también murió tras ser arrastrado por la corriente al sur de la ciudad de Chihuahua