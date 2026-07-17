Accidentes

Muere Niño de 8 Años Tras Accidente Vial en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

Un menor de 8 años murió luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia volcara tras salir de la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua.

Autoridades Realizaron el PeritajeAutoridades Realizaron el Peritaje. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un accidente en la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua deja un saldo fatal: un menor de 8 años fallece. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+