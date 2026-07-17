Muere Niño de 8 Años Tras Accidente Vial en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

La noche del pasado jueves 16 de julio se registró un accidente vial sobre la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua, en el que un menor de 8 años de edad, que viajaba junto a su familia, perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre conducía un automóvil gris en compañía de su familia sobre la carretera mencionada. Al llegar al kilómetro 340, perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la carretera y diera varias volteretas hasta quedar volcada.

Conductores que circulaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911 para informar sobre el accidente.

Autoridades Realizaron el Peritaje

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes localizaron sin vida a un niño de aproximadamente 8 años entre los matorrales, a un costado de la carretera.

Más tarde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Municipio para resguardar la zona, cerrar uno de los carriles y permitir la realización de los peritajes correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores correspondientes en el lugar, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo del menor para trasladarlo a sus instalaciones.

Continúan las Investigaciones

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud del resto de los integrantes de la familia. Lo único que han confirmado las autoridades es que el conductor del vehículo quedó asegurado. Se espera que, al concluir las diligencias, se den a conocer más detalles sobre este accidente.