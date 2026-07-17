Salud

¿Pozole, Mejor Sin Verdura? Esta Es la Lechuga que Pudo Causar Brote de Ciclosporiasis

Te decimos cuál es la lechuga que podría haber causado el brote de ciclosporiasis en al menos cinco estados de EUA

Producción de lechuga en MéxicoProducción de lechuga en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¿Pozole sin verdura? Un brote de ciclosporiasis en EUA se vincula a lechuga usada en Taco Bell. Descubre cómo evitarla y protegerte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+