¿Pozole, Mejor Sin Verdura? Esta Es la Lechuga que Pudo Causar Brote de Ciclosporiasis

Estados Unidos de América (EUA) afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas. Te decimos cuál es la lechuga que podría haber causado el brote en al menos cinco estados americanos, para que evites ponerla en tu pozole.

Qué es la ciclosporiasis: Es una intoxicación alimentaria causada por el parásito 'Cyclospora cayetanensis', tan pequeño que solo se ve al microscopio, según la Cleveland Clinic. Nadie sabe del todo cómo llega a los alimentos y al agua, pero en Estados Unidos, los brotes se vinculan una y otra vez a productos frescos, de acuerdo con los CDC. Es importante señalar que una persona puede contagiarse más de una vez.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) contabilizaron 1,645 casos autóctonos confirmados y más de 5,100 en estudio en al menos 34 estados, frente a los 249 de 2025, por encima ya del récord de unos 4,700 de 2019.

El epicentro está en Míchigan, el estado más afectado que superaba los 3,000 casos a comienzos de julio, según su departamento de salud, que investiga el origen junto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

¿Qué lechuga podría haber causar brote de Ciclosporiasis?

La directora médica de la FDA, Natasha Bagdasarian, señaló que la lechuga aparece de forma recurrente en la investigación, aunque ningún cultivador ni proveedor ha sido confirmado como fuente. Sin embargo, más de 1,644 personas enfermas en este brote informaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en 5 estados.

Los CDC, la FDA y las autoridades de salud pública de varios estados recomiendan no consuma lechuga iceberg rallada de los restaurantes Taco Bell de:

Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La investigación de rastreo de la FDA ha identificado un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México, utilizada por estos establecimientos de comida.

Adicionalmente, la FDA está trabajando directamente con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada llegó a otros lugares.

Con información de N+ y EFE

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