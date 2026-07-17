Médicos del IMSS Cambian la Vida de un Paciente con Reconstrucción Facial

En Nuevo León, médicos del IMSS, realizaron una compleja reconstrucción facial para un joven de 29 años de edad que tenía dificultades para comer y respirar y que tras las cirugías, dice, su vida cambió.
Después de tres cirugías, Ángel Abraham Alonso obtuvo un rostro nuevo gracias al trabajo de especialistas del Hospital de Traumatología y Ortopedia 21 del IMSS en Monterrey, Nuevo León.
El joven de 29 años asegura que creció entre la discriminación y el rechazo.
"Trataba de evitar lugares públicos, subirme al metro, el transporte público, me veían con morbo y raro", aseguró Ángel Abraham.
Hace tres años, Ángel asistió a una consulta dental que le transformó la vida.
"Al momento de morder no podía masticar bien", señaló.
La cirujana maxilofacial Claudia Liliana López, explicó:
"Él o masticaba o respiraba, era una complicación grave para él"
Cirugía
El equipo de trabajo se conformó de 50 personas, entre ellos cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y plástico reconstructivos.
Gustavo Pacheco, cirujano maxilofacial, indicó sobre el procedimiento:
"Desprendimos esta parte del rostro para calcular cortes, guías en la primera intervención. Bajar la frente para exponer el cráneo y realizar unos cortes en esta parte y avanzar en pómulos y nariz huesos nasales"
Luego de su operación, Ángel mejoró su masticación en 80%, y la respiración en 90, su vida cambió.
"Volví a verme al espejo como soy. Tomarme una selfie era impensable, es lo que más amo, tomarme fotos, soy alguien nuevo", indicó Ángel.
Los médicos se sienten satisfechos con su trabajo y los efectos en Ángel.
"Ver al paciente con esa energía y felicidad llena cada célula de cansancio", aseguró la cirujana maxilofacial, Claudia Liliana López.
Por su parte Edgar García Álvarez, cirujano plástico reconstructivo, aseguró:
"Ver cómo les cambia la vida y actitud no tiene precio, por lo que uno trabaja"