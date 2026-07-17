Salud

Médicos del IMSS Cambian la Vida de un Paciente con Reconstrucción Facial

En Nuevo León, médicos del IMSS realizaron una compleja reconstrucción facial para un joven que tenía dificultades para comer y respirar

Médicos del IMSS realizaron una compleja reconstrucción facial para un joven de 29 años de edad.Foto: N+

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Un joven de 29 años en Nuevo León transforma su vida tras una compleja reconstrucción facial por médicos del IMSS. Ahora puede comer y respirar mejor.

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