Internacional

EUA Lanza Nuevo Ataque contra Irán y Tira Torre; Régimen Bombardea a Aliados de Washington

La ofensiva estadounidense provocó varios daños a la industria eléctrica iraní; mientras que el gobierno islámico señaló que dañó varios aviones militares estadounidense en Jordania

Marines realizan labores de vigilancia en el estrecho de OrmuzMarines estadounidenses realizan labores de vigilancia en el estrecho de Ormuz. Foto: X @PeteHegseth

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EE.UU. intensifica ataques contra Irán, afectando puentes y torres clave. Irán responde con misiles a aliados de Washington. ¿Qué sigue en esta escalada?

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