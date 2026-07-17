EUA Lanza Nuevo Ataque contra Irán y Tira Torre; Régimen Bombardea a Aliados de Washington

Estados Unidos amplió sus ataques aéreos contra Irán a primera hora del viernes al golpear más puentes, equipos eléctricos y derrumbar una torre en un puerto clave.

Las amenazas del presidente Donald Trump respecto a comenzar a atacar infraestructura para presionar a Teherán a que ceda su control sobre el estrecho de Ormuz comenzaron a hacerse realidad.

Mientras que en respuesta, el gobierno iraní lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Washington en Oriente Medio, entre ellas Catar, un mediador clave en la guerra, y Kuwait.