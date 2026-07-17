Cine

Tres Cineastas Mexicanos Competirán en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Diego Luna, Fernando Eimbcke y Fernanda Tovar competirán en esta sección dentro del célebre festival de cine, que este año cumple su edición 74

Integrantes de la producción y elenco de la película 'Moscas', de Fernando EimbckeIntegrantes de la producción y elenco de la película 'Moscas', de Fernando Eimbcke. Foto: Cuartoscuro

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Tres cineastas mexicanos, Diego Luna, Fernando Eimbcke y Fernanda Tovar, competirán en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Descubre sus historias únicas y emocionantes.

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