Tres Cineastas Mexicanos Competirán en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Las películas de los cineastas mexicanos, Diego Luna, Fernando Eimbcke y Fernanda Tovar, competirán en la sección Horizontes Latinos de la edición 74 del Festival de San Sebastián.

Además de los nacionales, están en este listado provisional anunciado por los organizadores la chilena Manuela Martelli y el paraguayo Marcelo Martinessi.

Cabe resaltar que esta sección selecciona largometrajes del año, inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo, según se lee en la página oficial.

"Todas las películas de la sección Horizontes Latinos optan al Premio Horizontes Make & Mark, dotado con 35.000 euros (brutos) destinados al productor o productora mayoritaria de la película, 10.000 euros y a la distribuidora en España, 25.000 euros".

¿De qué tratan las películas de los cineastas mexicanos?

Fernanda Tovar llega con su ópera prima, Chicas tristes, que relata la estrecha amistad entre dos chicas, la Maestra y Paula, una producción que se hizo en la Berlinale con Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generación.

Fernando Eimbcke se presenta con Moscas, también presentada en el festival alemán en la competición oficial, una delicada historia en blanco y negro de la relación de un niño y una mujer en Ciudad de México, mientras la madre del pequeño se encuentra hospitalizada.

Ceniza en la boca, el nuevo trabajo como director de Diego Luna, fue proyectado en una sesión especial en el Festival de Cannes, una película que adapta la novela homónima de Brenda Navarro, sobre la familia, la identidad y la migración, en un viaje de México a España de dos hermanos que se reúnen con su madre.

Cabe destacar que los largometrajes, incluidos los de Martelli y Martinessi, cuentan con coproducción española, como señalaron el director del festival, José Luis Rebordinos, y la subdirectora y próxima responsable de San Sebastián, Maialen Beloki, en un acto celebrado en la sede de la Academia de cine.

ICM