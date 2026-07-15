Alma Rosa, Hilda y Elsa Aguirre: Las Hermanas Que Triunfaron en el Cine Mexicano

Conoce la historia de las hermanas Aguirre, quienes de un concurso de belleza pasaron a la Época de Oro del cine mexicano y decidieron retirarse juntas en la cima de su carrera

elsa-aguirre-hermanas-alma-rosa-hilda-actrices-que-triunfaron-en-cine-mexicanoFoto: Cuartoscuro

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¿Cómo un certamen de belleza cambió la vida de las hermanas Aguirre? Explora su legado en el cine mexicano y su retiro en la cúspide.

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