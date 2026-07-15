Investigan Presunta Banda de Taxistas Asaltantes que Operan en San Pedro, Nuevo León

Este miércoles 15 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un cateo en el municipio de Apodaca, como parte de la investigación de una supuesta banda de taxistas relacionada con asaltos, que operan al exterior de bares en el municipio de San Pedro Garza García.

El registro de la propiedad se dio en la calle Circuito de los Balcones, en su cruce con Ex Hacienda Santa Rosa, en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa del municipio de Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con las primeras indagatorias, la investigación se llevó a cabo luego de recibir una serie de denuncias contra una base de taxistas de aplicación en San Pedro Garza García.

¿Cómo operaban los presuntos taxistas asaltantes en San Pedro?

El modus operandi de los taxistas, era abordar a sus clientes al exterior de distintos bares y antros en San Pedro Garza García. Algunas de esas personas viajaban de esta manera para evitar ser sancionados en algún filtro anti alcohol. Tras trasladarlos al supuesto destino, los llevaban a una zona despoblada y presuntamente los asaltaban.

Aunque de manera oficial las autoridades no dieron a conocer el saldo del operativo, trasciende hay al menos un detenido y se busca dar con el líder de la supuesta banda de asaltantes. Se espera que en las próximas horas den más detalles sobre este caso que llevó hasta la realización de un cateo en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH