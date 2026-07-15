Investigan Presunta Banda de Taxistas Asaltantes que Operan en San Pedro, Nuevo León

Se registró el cateo de una vivienda en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, como parte de la investigación de una presunta banda de taxistas asaltantes

Catean casa en colonia Ex Hacienda Santa RosaAutoridades acordonaron la calle Circuito de los Balcones para llevar a cabo el cateo de la vivienda. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Presunta banda de taxistas asaltantes en San Pedro bajo investigación. Operaban fuera de bares y antros. Cateo en Apodaca podría ser clave. Entérate de más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+