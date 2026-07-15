Detienen a Sacerdote por Presunto Abuso Sexual: Arquidiócesis Primada de México Habla del Caso

La Arquidiócesis Primada de México emite mensaje ante detención de sacerdote señalado de un delito de carácter sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad

Sacerdote durante misa en 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoSacerdote durante misa en 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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