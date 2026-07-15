Detienen a Sacerdote por Presunto Abuso Sexual: Arquidiócesis Primada de México Habla del Caso

Un sacerdote de la Iglesia católica fue detenido presuntamente por un delito de carácter sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad, por lo que la Arquidiócesis Primada de México instruyó una investigación previa, independientemente de las indagatorias de las autoridades civiles.

En un comunicado, informó que hasta el momento no ha sido notificada por la autoridad competente, pero manifestó su plena disposición para colaborar en lo que sea requerido, “a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.

“La Arquidiócesis Primada de México informa que un sacerdote perteneciente a esta Iglesia particular le informó que fue detenido por autoridades civiles en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad”, informó.

Investigación previa

Sin dar a conocer la identidad del sacerdote ni de la persona menor de edad, comentó que el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que inicie la investigación previa correspondiente.

Lo anterior, expuso, de conformidad con el derecho canónico y con los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Mientras se desarrollan las investigaciones, “se adoptarán las medidas cautelares que resulten procedentes, sin interferir ni sustituir las actuaciones de las autoridades civiles”, aseveró.

Acompañamiento a la víctima

La Arquidiócesis Primada de México reiteró su cercanía con la víctima menor de edad, con su familia y “con toda persona que pudiera haber sido víctima de cualquier forma de abuso”.

Refrendó también el acompañamiento respetuoso de quienes hayan sufrido cualquier forma de violencia.

En el texto, también llamó a la sociedad a abstenerse de difundir públicamente el nombre, imágenes, datos personales o cualquier información que permita identificar, directa o indirectamente, a la persona menor de edad afectada, “con el propósito de proteger su dignidad, así como de evitar cualquier forma de revictimización”.

Y respecto al sacerdote presuntamente implicado, reconoció “el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso”.

Por lo cual dijo que evitaría emitir juicios anticipados y se abstendrá de revelar la identidad del sacerdote mientras las autoridades competentes desarrollen las diligencias correspondientes.

SPB