¿Dónde Es la Final del Mundial 2026? Capacidad y Sede del Partido del Domingo 19 de Julio

Estamos a solo unos días del partido definitivo por el título, que ya tiene al primer equipo clasificado: España, y si aún no sabes dónde será la Final del Mundial 2026. Acá te decimos cuál es la sede y qué capacidad tiene el estadio donde se jugará el campeonato.

La Roja se convirtió en la primera selección finalista de la Copa de la FIFA, luego de vencer 2-0 a Francia en las Semifinales del torneo y ya están a la espera de conocer a su rival, que saldrá del ganador del partido de Inglaterra vs Argentina.

Debido a que la Final del Mundial 2026 está cada vez más cerca, en notas previas ya te dijimos cuándo y a qué hora es el partido y la lista de artistas que estarán en la ceremonia de clausura del certamen de selecciones.

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¿Dónde va a ser la Final del Mundial 2026?

El partido por la Copa entre España y Argentina o Inglaterra se jugará en el Estadio de Nueva York, cuyo nombre comercial es el MetLife Stadium, y está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey en Estados Unidos.

Este recinto es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, así como a los New York Guardians de la XFL, y es un multiusos que no solo se usa para eventos deportivos ya que también suele utilizarse para conciertos.

La Final del Mundial 2026 no será la primera que albergue el Estadio de Nueva York, ya que fue sede el partido por el título de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó a Argentina en la tanda de penales.

¿Qué capacidad tiene el estadio de la Final del Mundial 2026?

El recinto, que fue inaugurado en 2010, cuenta con una capacidad de 82,500 plazas, siendo una de las sedes mundialistas que más aficionados reciben junto al Estadio Ciudad de México, que también tiene una capacidad para más de 80 mil personas.

¿Qué partidos del Mundial se jugaron en Estadio de Nueva York?

La Final del Mundial 2026, entre España vs Inglaterra o Argentina, que se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, será el octavo partido que se juegue en el Estadio de Nueva York. Estos juegos albergó esta sede:

Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C.

Francia 3-1 Senegal – Grupo I.

Noruega 3-2 Senegal – Grupo I.

Ecuador 2-1 Alemania – Grupo E.

Panamá 0-2 Inglaterra – Grupo L.

Francia 3-0 Suecia - Dieciseisavos de final.

Brasil 1-2 Noruega - Octavos de final.

España vs Inglaterra o Argentina - Final.

PPP