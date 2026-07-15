¿Dónde Es la Final del Mundial 2026? Capacidad y Sede del Partido del Domingo 19 de Julio

Faltan pocos días para la Final del Mundial 2026, por eso checa en qué estadio se jugará y todos los detalles sobre la sede

Conoce Dónde Se Jugará la Final del Mundial 2026España es el primer clasificado a la Final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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