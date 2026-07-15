Fiscalía Investiga Presunta Sustracción de Dos Menores en Guardería de San Nicolás, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya existe una denuncia por la presunta sustracción de dos menores de edad ocurrida en un jardín de niños ubicado en la colonia Balcones de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Las autoridades informaron que el caso ya es investigado para dar con el paradero de los pequeños y esclarecer las circunstancias en las que fueron entregados.

Los menores, identificados como Kali y Ales, de tres años de edad, habrían sido recogidos por su padre, quien, de acuerdo con la madre, no estaba autorizado para retirarlos del plantel.

Madre responsabiliza a guardería

La mujer responsabilizó a la guardería por lo ocurrido al señalar que el personal incurrió en una grave negligencia.

"Hago responsables a la guardería por este error gravísimo, una negligencia, ya que entregaron a mis hijos a una persona que nunca ha estado autorizada para recogerlos", expresó.

Además, aseguró que el hombre vive en situación de calle, consume alcohol y otras sustancias, por lo que teme por la integridad de los niños.

Esta persona vive en situación de calle, no tiene un lugar donde vivir. Es alcohólica, abusa de sustancias. Temo por la vida e integridad de mis hijos

La madre también afirmó que ambos llevan más de un año separados debido a presuntos episodios de violencia familiar y que ya existían denuncias previas en contra del hombre por ese delito, así como por presunta sustracción de menores.

Asimismo, denunció que la Alerta Amber no fue activada sino hasta más de 24 horas después de la desaparición, por lo que pidió mayor rapidez y empatía por parte de las autoridades.

La Fiscalía confirmó la existencia de la denuncia y mantiene abiertas las investigaciones para localizar a los menores y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.