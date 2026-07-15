Fiscalía Investiga Presunta Sustracción de Dos Menores en Guardería de San Nicolás, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la presunta sustracción de dos menores de tres años, quienes fueron entregados a una persona no autorizada por personal de una guardería.

Menores de edad con su presunto padreBuscan autoridades a menores de edad tras ser sustraídas de kínder en San Nicolás. Foto: Ixu Andrea

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Dos niños de tres años fueron entregados a una persona no autorizada en una guardería. La madre teme por su seguridad. La Fiscalía ya investiga.

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