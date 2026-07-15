¿En Dónde Llueve Hoy 15 de Julio en CDMX y Edomex? Activan Alerta Amarilla por Granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde de hoy miércoles 15 de julio se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del centro del país.

De acuerdo con el organismo, el pronóstico para las próximas tres horas contempla vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, además de precipitaciones que podrían generar afectaciones en zonas urbanas.

¿A Qué Hora Lloverá Hoy en CDMX y Edomex?

El SMN prevé que las lluvias más intensas se presenten entre las 15:00 y las 18:00 horas, por lo que recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre o debe desplazarse por la ciudad.

En la Ciudad de México, las lluvias podrían afectar las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Entre los riesgos asociados se encuentran resbalones y caídas de peatones, posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas, así como reducción de la visibilidad en vialidades durante la lluvia.

¿En qué municipios del Edomex lloverá?

En el Estado de México, el pronóstico incluye municipios y regiones como Valle de Bravo, Lerma, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Toluca, Ixtapan de la Sal, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

Además, el pronóstico también abarca regiones de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde se esperan condiciones similares.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de la visibilidad en carreteras, mientras que las rachas de viento representan riesgo de caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los avisos oficiales y extremar precauciones durante la tarde de este miércoles.