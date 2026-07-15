¿En Dónde Llueve Hoy 15 de Julio en CDMX y Edomex? Activan Alerta Amarilla por Granizo

El SMN alertó por lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento durante la tarde en la Ciudad de México, Estado de México

Lluvia en CDMX. Foto: CuartoscuroLluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¿A qué hora lloverá hoy en CDMX y Edomex? El SMN pronostica lluvias intensas con granizo y vientos fuertes entre 15:00 y 18:00. Evita riesgos y mantente al tanto de las actualizaciones oficiales.

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