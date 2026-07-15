Lionel Scaloni, Tras Vencer a Inglaterra: "No es Arrogancia, es Corazón. Somos Únicos"

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, habló en rueda de prensa este miércoles tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que clasificó al equipo albiceleste a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sobre el rendimiento de sus jugadores, el técnico se mostró conmovido por lo demostrado en el campo.

"Es impresionante. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos vamos a entender? Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, es corazón, somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido", declaró Scaloni.

Lo que dejó el partido entre Argentina e Inglaterra

Resultado final: Inglaterra 1-2 Argentina, en semifinales del Mundial 2026.

Goles: Anthony Gordon (55') para Inglaterra; Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') para Argentina.

Posesión de balón: 64% para Argentina frente a 36% de Inglaterra.

Argentina disputará la final el domingo ante España en el MetLife Stadium.

El duelo sustituye a la Finalissima no disputada en marzo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La respuesta de Tuchel tras la derrota

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se pronunció al término del encuentro y asumió la responsabilidad por los cambios tácticos que realizó tras el gol inicial de su equipo.

"Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", señaló Tuchel en entrevista para la FIFA.

De acuerdo con lo relatado por el propio técnico alemán, tras el 1-0 su equipo pasó a una defensa de cinco jugadores para intentar frenar el asedio argentino en los balones aéreos, un ajuste que —según sus palabras— no logró contener la reacción del combinado sudamericano en los minutos finales.

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Lo que rodeó a la semifinal

Antes del silbatazo final, jugadores argentinos exhibieron una bandera con la leyenda "las Malvinas son argentinas" en el campo de juego, gesto que se dio pese a que las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA habían restringido el ingreso de banderas o insignias con reivindicaciones políticas al estadio de Atlanta.

Scaloni también se refirió al cruce que sostendrá el domingo ante Luis de la Fuente, seleccionador de España y a quien describió como su profesor en un curso de entrenadores, así como a la decisión de dejar a Rodrigo De Paul fuera del once inicial frente a Inglaterra, sobre la cual dijo que no respondió a un criterio de "gratitud" hacia el jugador.