Lionel Scaloni, Tras Vencer a Inglaterra: "No es Arrogancia, es Corazón. Somos Únicos"

Scaloni habló tras el 2-1 sobre Inglaterra y la final ante España; Tuchel asumió la responsabilidad por la derrota

Lionel Scaloni, Tras Vencer a Inglaterra: No es Arrogancia, es Corazón. Somos ÚnicosEl entrenador Lionel Scaloni (Argentina) celebra tras el partido. Foto: AP

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