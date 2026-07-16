¿Cuánto Gastaría en Casetas de Hermosillo a Álamos Estas Vacaciones de Verano 2026?

Las vacaciones de verano 2026 iniciaron en Sonora y Álamos es uno de los municipios con más atractivo turístico para visitar durante este descanso.

Desde un mirador escénico hasta paseos misteriosos, el municipio ubicado al sur del estado ofrece gran variedad de opciones para todos sus visitantes.

¿Cuánto gastaría en casetas hasta Álamos si salgo de Hermosillo, Sonora?

El viaje de Hermosillo hacía Álamos consta de un recorrido de 372 kilómetros con un tiempo aproximado de 4 horas y media, dependiendo siempre del tráfico que se pudiese generar por las vacaciones de verano.

Desde la capital de Sonora pasarías por la caseta de cobro de Guaymas que tiene un costo de $46 pesos mexicanos en auto, después llegarías al peaje de Esperanza-Hornos (libramiento de Ciudad Obregón) que tiene un costo de $215 pesos y por último la de Navojoa-Ciudad Obregón con un valor de $109 pesos.

En total, solo de ida, serían $370 pesos mexicanos los que se gastaría en casetas de cobro en un trayecto de Hermosillo a Álamos en Sonora.

¿Qué hacer en el Pueblo Mágico de Álamos?

En Álamos se encuentra ubicado el museo de la casa de la actriz de la “Época de Oro de Cine Mexicano” María Félix, también un lugar considerado ícono del pueblo es la Parroquia de la Purísima Concepción ubicada frente a la Plaza de Armas y se encuentra el famoso Callejón del Beso que es un recorrido romántico y tradicional.

De la misma manera subiendo el cerro se encuentra el Mirador de Álamos donde instalaron una tirolesa, con costo, para el publico en general. A unos minutos se ubica el Río Cuchujaqui donde hay diferentes tipos de recorridos y senderismo.

En la plaza pública también hay diferentes vehículos adaptados que ofrecen recorridos por el municipio de Álamos, Sonora.