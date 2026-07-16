¿Cuándo Morirá el Sol? Te Decimos Cuándo Ocurrirá el Cataclismo, según Científicos

El Sol habrá de morir cuando se agote el hidrógeno que usa como combustible para brillar; te decimos cuándo llegará el fin de nuestra estrella y qué pasará con la Tierra

Ilustración de una tormenta solar¿Cuándo morirá el Sol? Esto responde la ciencia. Foto: Reuters

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El Sol, fuente de vida, tiene un límite. En 5 mil millones de años, su hidrógeno se agotará. ¿Qué destino le espera a la Tierra? Conoce más sobre este inevitable cataclismo.

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