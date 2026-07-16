Atlante Regresa a la Liga MX; ¿Cuánto Tiempo Estuvo Fuera de la Primera División?

El Atlante está de vuelta en la máxima categoría del futbol mexicano; con su participación en el Apertura 2026, los 'Potros de Hierro' terminan con una larga ausencia en la Liga MX

Miguel Herrera en su presentación como entrenador del AtlanteFoto: Cuartoscuro
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