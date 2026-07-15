¿Qué Jugadores de la Liga MX Estarán en el All-Star Game 2026 contra la MLS?

La Liga MX está a punto de arrancar con su nuevo torneo, el Apertura 2026, pero también regresa a la actividad internacional con el All-Star Game ante la MLS. El llamado Juego de Estrellas enfrentará, por quinta edición, a los mejores jugadores del futbol mexicano ante los futbolistas más destacados de la liga estadounidense y hoy, miércoles 15 de julio, se anunció a los convocados para representar a la Primera División de México.

A través de un comunicado en redes sociales, la Liga MX informó que "la plantilla está conformada por 28 elementos: 12 nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025/26, así como 14 jugadores elegidos por el directtor técnico del Club Deportivo Toluca, Antonio Mohamed".

El All-Star Game 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio a las 18:00 horas.

Lista de jugadores de la Liga MX para el All-Star Game 2026

Estos son los 28 jugadores que ya fueron confirmados para representar a la Liga MX en el All-Star Game ante la MLS:

Keylor Navas (Pumas)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Bruno Méndez (Toluca)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres)

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Íker Fimbres (Monterrey)

Nicolás Castro (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Rodríguez (América)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres)

Kevin Castañeda (Chivas)

Santiago Sandoval (Chivas)

Armando González (Chivas)

Robert Morales (Pumas)

Aunado a esto, se dio a conocer que el Comisionado de la Liga MX elegirá a dos futbolistas más para completar los 30 participantes.