¿Qué Jugadores de la Liga MX Estarán en el All-Star Game 2026 contra la MLS?

La Liga MX anunció a los 28 futbolistas que representarán a la liga mexicana en el All-Star Game de este 2026 ante las estrellas de la MLS.

Brian Rodríguez, jugador del Club AméricaFoto: Getty Images
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