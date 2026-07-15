Necaxa vs Atlante: ¿Se Suspende la Inauguración del Apertura 2026 de la Liga Mx por Mal Clima?

Este jueves arranca el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el partido Necaxa vs Atlante, que puede verse afectado por las condiciones climáticas. Estos son los detalles

El técnico Miguel Herrera prepara al Atlante para su debut en el Torneo Apertura 2026El técnico Miguel Herrera prepara al Atlante para su debut en el Torneo Apertura 2026. Foto: Atlante FC

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¿Se suspenderá el Necaxa vs Atlante por mal clima? El Apertura 2026 de la Liga MX arranca con Atlante de vuelta en Primera División. Descubre si el clima afectará el partido.

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