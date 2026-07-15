Necaxa vs Atlante: ¿Se Suspende la Inauguración del Apertura 2026 de la Liga Mx por Mal Clima?

A partir de este jueves 16 de julio vuelve a rodar la pelota en la Liga MX y el partido Necaxa vs Atlante será el encargado de inaugurar el Torneo Apertura 2026. Así que te contamos si el clima puede influir para que se suspendan las acciones.

Los reflectores están puestos en el Atlante, que regresa a la Primera División luego de 12 años jugando en la segunda categoría. Para su nueva aventura serán dirigidos por el entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

Para volver a la Primera División, los dueños del Atlante tuvieron que comprar la plaza que ocupaba el Mazatlán FC, ya que el ascenso fue suspendido del futbol mexicano a partir del 2020. El último equipo que subió a la máxima categoría fue el Atlético San Luis, en mayo del 2019.

Necaxa vs Atlante: ¿Cómo estará el clima durante el partido de la Liga MX 2026?

Así que el Atlante está listo para celebrar su regreso a la Primera División de la Liga MX este jueves 16 de julio, a menos que el mal clima decida aguar la fiesta. A continuación, los detalles de las condiciones climatológicas para el arranque del Torneo Apertura 2026.

El partido Necaxa vs Atlante se jugará en el Estadio Victoria de Aguascalientes y los servicios meteorológicos prevén para este jueves 16 de julio una temperatura que rondará los 20 grados centígrados.

En la capital de Aguascalientes, habrá cielo parcialmente nublado a la hora del partido, con probabilidades de 6 % para lluvias ligeras. Por lo tanto, tampoco se prevén tormentas eléctricas que obliguen a suspender las acciones.

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La cita para que ruede el balón en el partido Necaxa vs Atlante, que inaugurará la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, es a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Liga MX: Todos los partidos de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 se integra de los siguientes partidos, del 16 al 18 de julio:

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante, a las 19:00 horas

Tijuana vs Tigres a las 21:10 horas

Viernes 17 de julio

León vs Atlas a las 16:00 horas

San Luis vs Cruz Azul a las 19:00 horas

Juárez vs Puebla a las 21:00 horas

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca a las 17:00 horas

Guadalajara vs Toluca a las 18:07 horas

Monterrey vs Santos a las 19:00 horas

Querétaro vs América a las 21:00 horas

Así que en pleno Mundial 2026 arranca el Torneo Apertura 2026 del futbol mexicano y los equipos ya cuentan con los seleccionados Tricolores que fueron eliminados en octavos de final hace 10 días.

Con información de N+