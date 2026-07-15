Piden Justicia para Perro que Perdió una Pata tras ser Atacado con Pistola de Dardos en Saltillo

Colectivos animalistas de Saltillo mantienen su exigencia de justicia en el caso de "Popi", un perro que perdió una de sus patas luego de ser atacado presuntamente con una pistola de dardos en la colonia Lomas de Lourdes.

Los activistas señalan que el presunto responsable enfrenta el proceso judicial en libertad, situación que ha generado inconformidad, al considerar no debe quedar impune.

Las organizaciones aseguraron que darán seguimiento al proceso y reiteraron el llamado a las autoridades para que se aplique una sanción conforme a la gravedad del maltrato animal denunciado.

Presentan denuncia por ataque con machete contra un perro en Gómez Palacio

La Defensoría Animalista Laguna presentó una denuncia ante la Vicefiscalía Región Laguna I de Durango por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la colonia Bosque Real en Gómez Palacio, donde un hombre habría atacado con un machete a un perro, causándole una grave lesión.

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De acuerdo con la organización, el animal sufrió una herida de aproximadamente 13 centímetros que posteriormente se infectó y le provocó fiebre, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.