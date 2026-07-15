Piden Justicia para Perro que Perdió una Pata tras ser Atacado con Pistola de Dardos en Saltillo

Colectivos animalistas de Saltillo pidieron justicia para "Popi", un perro que perdió una de sus patas tras ser atacado con una pistola de dardos.

Piden Justicia para Perro que Perdió una Pata tras ser Atacado con Pistola de Dardos en SaltilloEl presunto responsable enfrenta su proceso en libertad. Foto: Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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Popi, el perro atacado con pistola de dardos en Saltillo, necesita justicia. Activistas piden sanciones severas mientras el agresor sigue en libertad. ¿Qué opinas?

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