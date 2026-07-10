Denuncian a Sujeto por Atacar con Machete a Perro en Gómez Palacio

La Defensoría Animalista Laguna denunció a un sujeto que atacó con un machete a un perro en la colonia Bosque Real en Gómez Palacio.

Denuncian a Sujeto por Atacar con Machete a Perro en Gómez PalacioFoto: Defensoría Animalista Laguna

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Impactante caso en Gómez Palacio: un perro fue atacado con machete. La Defensoría Animalista Laguna busca justicia. Descubre más sobre este acto de maltrato animal.

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