Denuncian a Sujeto por Atacar con Machete a Perro en Gómez Palacio

La Defensoría Animalista Laguna presentó formalmente la denuncia en la vicefiscalía de la zona región laguna 1 en Durango luego de que un sujeto agrediera con un machete a un perro. Los hechos se registraron en la colonia Bosque Real en el municipio de Gómez Palacio.

La denuncia señala el probable delito de lesiones con su modalidad de agravante, el cual busca que quede como precedente este acto de maltrato animal.

El sujeto le provocó al perro una herida de 13 centímetros que se le infectó y le causó fiebre, además de requerir ser intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades y los abogados de la Defensoría Animalista se encuentran trabajando en las investigaciones para dar con el paradero del presunto responsable.

Detienen en Jalisco a hombre acusado de maltrato animal en Saltillo

En un otro caso de presunto maltrato animal, autoridades detuvieron en Jalisco a León "N", de 54 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes.

La detención se realizó en cumplimiento de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. El pasado 3 de julio, agentes catearon el domicilio de León "N" ubicado en la colonia Francisco de Urdiñola, en Saltillo.

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Este viernes se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso de León "N". Activistas de Dignidad Animal A.C. en Saltillo presentaron formalmente una denuncia en su contra tras la desaparición de dos perros, Bruno y un cachorro de dos meses, que previamente le habían sido entregados en adopción. Al dar seguimiento al caso, los animales ya no se encontraban en la casa.

Testimonios de vecinos del imputado, grabaron videos en los que presuntamente se escuchan golpes, aullidos que podría corresponder a los animales.