Detienen en Jalisco a Presunto Responsable de Maltrato Animal Cometido en Saltillo

Fue detenido en Guadalajara el presunto responsable de maltrato animal ocurrido en la Francisco de Urdiñola en Saltillo.

Detienen en Jalisco a Presunto Responsable de Maltrato Animal Cometido en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante detención en Guadalajara: León 'N', acusado de maltrato animal en Saltillo, es arrestado. La investigación sigue tras la desaparición de perros adoptados. ¿Qué sucederá ahora?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detenido en Jalisco por Presunto Maltrato Animal en Saltillo