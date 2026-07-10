Detienen en Jalisco a Presunto Responsable de Maltrato Animal Cometido en Saltillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Fiscalía General de Jalisco, detuvieron en Guadalajara a León "N" de 54 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la investigación se originó tras una denuncia ciudadana por un caso de maltrato animal ocurrido en la colonia Francisco de Urdiñola en Saltillo.

El funcionario reiteró que en Coahuila existe cero tolerancia hacia la crueldad animal y aseguró que este tipo de delitos serán investigados para evitar que queden impunes.

Rescatistas presentaron denuncia por presunto maltrato y muerte de dos perros

Los hechos se dieron a conocer a inicios del mes de julio cuando rescatistas de Saltillo denunciaron un presunto caso de crueldad animal luego de que dos perros, identificados como Bruno y un cachorro de dos meses, desaparecieran tras haber sido entregados en adopción a un hombre identificado como León "N".

Al dar seguimiento al proceso, las activistas no lograron localizar a los animales y vecinos reportaron haber escuchado gritos, golpes y aullidos provenientes del domicilio.

Ante estos hechos, integrantes de organizaciones protectoras de animales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Medio Ambiente para solicitar una investigación.

Fiscalía ejecuta orden de cateo en casa de hombre investigado por maltrato animal

Días después, la La Fiscalía General del Estado de Coahuila ejecutó una orden de cateo en la casa del presunto responsable. La diligencia fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.

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Durante la inspección no fueron localizados animales; sin embargo, la asociación Dignidad Animal informó que en el inmueble se detectaron presuntos rastros de sangre, además del aseguramiento de credenciales con identidades aparentemente falsas. La organización señaló que al menos 23 perros habrían sido entregados en adopción a esa persona.