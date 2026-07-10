Alertan a Empresarios de La Laguna por Fraude Digital en Registros ante el IMSS
Empresarios de La Laguna fueron alertados sobre un nuevo fraude digital en registros irregulares ante el IMSS.
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¡Alerta! Empresarios de La Laguna enfrentan fraude digital en registros del IMSS. Hackers registran empleados falsos, causando pérdidas económicas. Revisa tus cuentas y denuncia irregularidades.
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PorRedacción N+
Empresarios de La Laguna, pertenecientes a distintas cámaras industriales y de comercio, fueron alertados sobre un nuevofraudedigital que consiste en el registroirregulardetrabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante una reunión, se les informó que los responsables operan mediante el hackeo de cuentas patronales para dar de alta empleados apócrifos, incluso provenientes de otros estados del país.
Entre los casos detectados, se dio a conocer que un negocio de SanPedro, Coahuila, descubrió que tenía más de 300 trabajadores registrados sin autorización.
En otro caso, una empresa enfrentó pérdidas cercanas a los 350 mil pesos debido a los trámites necesarios para corregir la situación.
Ante estos hechos, organismos empresariales de La Laguna hicieron un llamado a empresarios, contadores y responsables de recursos humanos para revisar de manera constante sus registros patronales y denunciar de inmediato cualquier anomalía, con el fin de evitar multas, bloqueos de cuentas y afectaciones económicas.
IMSS alerta por fraude con falsas afiliaciones al Seguro Social
A través de un boletín oficial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una alerta por fraudes relacionados con supuestasafiliaciones que se promocionan a través de redes sociales, situación que ha hecho que múltiples empresas se vean afectadas.
ZoéRobledo, director general del IMSS, informó que estos anuncios ofrecen dar de alta a las personas en el Seguro Social a cambio de pagos que van desde los 200 a los 650 pesos mensuales.