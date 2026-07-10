Alertan a Empresarios de La Laguna por Fraude Digital en Registros ante el IMSS

Empresarios de La Laguna, pertenecientes a distintas cámaras industriales y de comercio, fueron alertados sobre un nuevo fraude digital que consiste en el registro irregular de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante una reunión, se les informó que los responsables operan mediante el hackeo de cuentas patronales para dar de alta empleados apócrifos, incluso provenientes de otros estados del país.

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Entre los casos detectados, se dio a conocer que un negocio de San Pedro, Coahuila, descubrió que tenía más de 300 trabajadores registrados sin autorización.

En otro caso, una empresa enfrentó pérdidas cercanas a los 350 mil pesos debido a los trámites necesarios para corregir la situación.

Ante estos hechos, organismos empresariales de La Laguna hicieron un llamado a empresarios, contadores y responsables de recursos humanos para revisar de manera constante sus registros patronales y denunciar de inmediato cualquier anomalía, con el fin de evitar multas, bloqueos de cuentas y afectaciones económicas.

IMSS alerta por fraude con falsas afiliaciones al Seguro Social

A través de un boletín oficial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una alerta por fraudes relacionados con supuestas afiliaciones que se promocionan a través de redes sociales, situación que ha hecho que múltiples empresas se vean afectadas.

Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que estos anuncios ofrecen dar de alta a las personas en el Seguro Social a cambio de pagos que van desde los 200 a los 650 pesos mensuales.

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El modus operandi de estas personas que realizan estas ofertas, simulan relaciones labores con empresas para dar de alta a los usuarios de manera irregular.

Durante las investigaciones, el instituto ha cancelado de inmediato las afiliaciones, dejando a los interesados sin cobertura médica y con pérdidas económicas.

El IMSS anunció una campaña informativa para prevenir este tipo de fraudes e invitar a la población a utilizar únicamente los canales oficiales para realizar su afiliación.