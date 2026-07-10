Alertan a Empresarios de La Laguna por Fraude Digital en Registros ante el IMSS

Empresarios de La Laguna fueron alertados sobre un nuevo fraude digital en registros irregulares ante el IMSS.

Alertan a Empresarios de La Laguna por Fraude Digital en Registros ante el IMSSFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Alerta! Empresarios de La Laguna enfrentan fraude digital en registros del IMSS. Hackers registran empleados falsos, causando pérdidas económicas. Revisa tus cuentas y denuncia irregularidades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+