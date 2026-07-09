Dictan Prisión Preventiva a Tania "N", Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila

Un juez de Saltillo dictó prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Múzquiz por el delito de peculado.

Dictan Prisión Preventiva Contra Tania "N", Exalcaldesa de MúzquizFoto: N+

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Impactante giro en Múzquiz: Tania 'N' y su extesorero arrestados por presunto desvío de recursos. ¿Qué sigue en este escándalo?

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