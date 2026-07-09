Dictan Prisión Preventiva a Tania "N", Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila

La madrugada de este jueves 9 de julio, trascendió que un juez en Saltillo dictó prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania "N" por desacato y el presunto delito de ejercicio indebido de funciones, caso por el que fue vinculada a proceso hace algunos meses bajo la causa penal 119/2025.

A las 10:00 horas inició la segunda audiencia de vinculación a proceso por el delito de peculado, es decir la malversación de fondos de la que fue acusada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila.

Tania "N" fue detenida el pasado fin de semana en San Pedro Garza García por colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Nuevo León, desde entonces está bajo prisión preventiva ya que se le acusa del desvío de casi 30 millones de pesos.

Arrestan a exfuncionario por presunto desvío de recursos en Múzquiz

Víctor "N", quien se desempeñó como tesorero municipal de Múzquiz durante la administración de la exalcaldesa Tania "N", fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Investigación al ser señalado por su presunta participación en el delito de desvío de recursos.

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La detención ocurrió días después de que la exalcaldesa Tania "N" fuera arrestada en el estado de Nuevo León por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.