UNAM Alerta: Hay Alto Riesgo de Inundación en Estas 38 Colonias de la CDMX

La Ciudad de México enfrenta cada temporada de lluvias un problema que afecta a miles de personas: las inundaciones en calles, avenidas y colonias consideradas de alto riesgo. En la alcaldía Iztapalapa, el pueblo de Santa Martha Acatitla es uno de los puntos más afectados, donde los habitantes han tenido que instalar barreras metálicas, bombas de agua y otras protecciones ante la falta de soluciones definitivas para evitar que el agua entre a sus viviendas y negocios.

De acuerdo con un mapeo de inundaciones elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM, existen 38 colonias con alto riesgo de inundación en la zona metropolitana del Valle de México. El problema se ha repetido durante años debido al envejecimiento del sistema de drenaje, los hundimientos del suelo y las intensas lluvias que cada temporada ponen a prueba la infraestructura de la capital.

Vecinos viven con el temor de que las lluvias vuelvan a inundar sus hogares

En Santa Martha Acatitla, los habitantes aseguran que las inundaciones dejaron de ser un evento extraordinario y se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Después de 15 años enfrentando el mismo problema, muchas familias invirtieron en protecciones metálicas, muros de contención y bombas para desalojar el agua que brota del drenaje. Comerciantes de la zona también reforzaron sus establecimientos con barreras de cemento para intentar reducir las pérdidas económicas que dejan las lluvias.

Rosa María, vecina de Santa Martha Acatitla, explicó que las inundaciones han alcanzado niveles críticos en la colonia: “Todos los años nos inundamos. En septiembre fue la última inundación más terrible que hemos tenido, subió el agua a 1.80 metros. Hemos tenido que poner protecciones y bombas para sacar el agua del drenaje”.

Indios Verdes y Santa Isabel Tola también sufren graves anegamientos

Otro de los puntos más afectados se encuentra en el paradero de Indios Verdes, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde cada temporada de lluvias los encharcamientos complican la circulación de automovilistas, usuarios del transporte público y peatones. En varios episodios, el nivel del agua ha superado las banquetas, haciendo prácticamente imposible el paso de vehículos.

Gabino, automovilista que transita con frecuencia por la zona, relató cómo las lluvias transforman el paradero: “Sí, en temporada de lluvia es cuando más se inunda aquí el paradero, llega a subir arriba de las banquetas y es imposible pasar con los vehículos por lo mismo”.

En la colonia Santa Isabel Tola, también en la alcaldía Gustavo A. Madero, los vecinos aseguran que el problema se repite cada año y afecta la movilidad de toda la comunidad.

Beatriz, habitante de esa colonia, describió las dificultades que enfrentan durante las tormentas.

“Todos los años cuando están fuertes las lluvias se inunda toda la colonia, es muy difícil pasar cuando está lloviendo y se pone muy feo”, declaró.

Estas son las avenidas con mayor riesgo de inundación en la Ciudad de México

El análisis realizado por especialistas de la UNAM identifica varias de las vialidades más importantes de la capital como zonas recurrentes de inundación durante la temporada de lluvias. Entre ellas destacan:

Calzada General Ignacio Zaragoza, debido principalmente a los hundimientos del terreno.

Avenida de los Insurgentes, especialmente en los bajopuentes de Eje 1 Poniente, Guerrero y La Raza.

Viaducto Río Piedad.

Calzada de Tlalpan.

Anillo Periférico.

Circuito Interior.

Estas vialidades concentran una gran cantidad de vehículos todos los días, por lo que las inundaciones generan importantes afectaciones al tránsito, retrasos y riesgos para automovilistas y usuarios del transporte público.

Especialistas advierten que el drenaje de la ciudad necesita una renovación profunda

Los expertos señalan que el problema no puede resolverse únicamente con acciones temporales. El sistema de drenaje de la Ciudad de México tiene varias décadas de antigüedad y requiere inversiones importantes para responder a las condiciones actuales de la capital, que además enfrenta un constante hundimiento del suelo.

Salvador Rosas Barrera, urbanista de la UNAM, explicó cuáles son las acciones que deberían implementarse para disminuir las inundaciones:

“Recordemos que el sistema de drenaje de la ciudad es un sistema ya antiguo. Las medidas de corto plazo tienen que instalar cárcamos, bombas y mecanismos que permitan desalojar el agua y gestionarla de alguna manera. En el mediano plazo tendrían que sustituirse las instalaciones y el drenaje”, indicó.

El especialista también destacó que las soluciones deben considerar un mejor aprovechamiento del agua de lluvia para enfrentar otro de los grandes desafíos de la capital: la escasez de agua: “Tenemos que pensar en mecanismos que nos ayuden a infiltrar el agua, a almacenarla y finalmente buscar mecanismos que no solamente nos lleven a almacenar el agua, sino que esta agua sea aprovechable en momentos en que la ciudad sufre de estrés hídrico”.