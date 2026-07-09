UNAM Alerta: Hay Alto Riesgo de Inundación en Estas 38 Colonias de la CDMX

La UNAM identificó 38 colonias con alto riesgo de inundación por el deterioro del drenaje y los hundimientos del suelo

Los capitalinos conviven con la lluvia todos los añosLos capitalinos conviven con la lluvia todos los años. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Vecinos de Santa Martha Acatitla han instalado barreras, bombas y muros para evitar que el agua entre a sus viviendas

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